उरलेली मिठाई फेकण्याऐवजी बनवा कुल्फी आणि केक

अहमदनगर ः भारतीय लोक अन्न फेकून देत नाही, जुन्या पिढीतील घरात कोणी असेल तर ते आजिबातच अन्न वाया जाऊ देत नाहीत. भाकरी उरल्या असतील तर त्या मिक्सरमधून बारीक करून त्याचे छान तुकडे करता येतात. अगदी पोळी उरली असेल तर फोडणीची पोळीही करतात. मिठाई उरली असेल तर तिचा स्वादिष्ट पदार्थ करता येतो. मिष्टान्न काढून टाकण्याऐवजी आपण काही मधूर डिश बनविणे पसंत कराल ,कारण आज या लेखात आम्ही आपल्याला उर्वरित मिठाईपासून बनवलेल्या काही उत्कृष्ट पाककृतींबद्दल सांगणार आहोत. आहेत. चला या पाककृतींविषयी जाणून घेऊया. कुल्फी

साहित्य उर्वरित मिठाई - १ कप, कोरडे फळे - १/२ कप चिरलेला, दूध - cup कप, साखर - २ चमचे, वेलची पूड - १/२ चमचे बनविण्याची पद्धत सर्व प्रथम, मिठाई एका लहान भांड्यात लहान तुकडे करा.

यानंतर, मिक्सरमध्ये मिठाई आणि एक कप दूध घालून पिठात चांगले तयार करावे. येथे पॅनमध्ये दोन कप दूध आणि साखर चांगले उकळले जाते. थोड्या वेळाने वेलची आणि ड्राई फ्रूट्स घालून मिक्स करावे. पाच ते सात मिनिटांनंतर त्यात गोड आणि दुधाचे पीठ मिक्स करावे आणि ते मिक्स करावे आणि गॅस बंद करा. थंड झाल्यावर हे पिठ आइस्क्रीमच्या साच्यात घाला आणि थोडावेळ फ्रीजमध्ये ठेवा. उर्वरित मिठाई- २ कप, दूध - १ कप, बेकिंग सोडा - १/२ चमचे, सर्व हेतू पीठ - २ कप, वेनिला सार - १/3 चमचे, बेकिंग पावडर - १/२ चमचे, तूप - १/२ चमचे, साखर - १/3 कप, कोरडे फळे - १/२ कप, कंडेन्स्ड दुध - १/२ कप केक बनविण्याची पद्धत सर्व प्रथम उर्वरित मिठाई आणि दूध मिक्सरमध्ये घाला आणि पीठ तयार करा आणि एका पात्रात घ्या. आता तयार पीठात कंडेन्स्ड दुध आणि व्हॅनिला सार घाला आणि चांगले झटकून घ्या.

यानंतर पीठ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर, साखर आणि ड्राय फ्रूट्स देखील मिसळा. येथे आपण केक मेकरला तुपाने वंगण घालून तयार पीठात साच्यात घाला.

आता ओव्हनला 180 डिग्रीपर्यंत गरम करा आणि तयार पीठ घाला आणि वीस ते तीस मिनिटे ओव्हनमध्ये ठेवा.

तीस मिनिटांनंतर ओव्हनमधून काढा आणि थंड झाल्यावर सर्व्ह करा.

