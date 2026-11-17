CRISPY AND NUTRITIOUS GREEN LEAFY VEGETABLE PARATHA: हिवाळ्यात चाकवताची भाजी आवर्जून खाल्ली जाते. चाकवत घालून केलेला पराठा चविष्ट तर लागतोच, शिवाय रोजच्या साध्या पोळीपेक्षा नाश्त्यासाठी किंवा जेवणासाठी एक वेगळा आणि पौष्टिक पर्याय ठरतो. हा पराठा दही, लोणी किंवा लोणच्यासोबत गरमागरम खायला खूप छान लागतो..साहित्यताजा चाकवत – २५० ग्रॅमगव्हाचे पीठ – २ कपहिरवी मिरची – १ ते २लसूण – ४ ते ५ पाकळ्याओवा – १/२ चमचाजिरेपूड – १/२ चमचाहिंग – चिमूटभरमीठ – चवीनुसारतूप किंवा तेल – गरजेनुसारकोमट पाणी – गरजेनुसार.Cheese Butter Toast Recipe: सोमवारच्या धावपळीत झटपट बनवा चीज बटर टोस्ट; अवघ्या १० मिनिटांत तयार होईल कुरकुरीत आणि चविष्ट नाश्ता!.कृती१. चाकवत तयार करा:सर्वप्रथम चाकवत स्वच्छ धुऊन घ्या. एका भांड्यात पाणी गरम करून त्यात चाकवत २ मिनिटे उकळून घ्या. त्यानंतर लगेच थंड पाण्यात काढा. चाकवत, हिरवी मिरची आणि लसूण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.२. पीठ मळून घ्या:एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात चाकवताची पेस्ट, ओवा, जिरेपूड, हिंग आणि मीठ घाला. सर्व साहित्य एकत्र करून गरजेनुसार कोमट पाणी घालत मऊ पीठ मळून घ्या..३. पीठ झाकून ठेवा:मळलेल्या पिठाला थोडे तूप किंवा तेल लावून १० मिनिटे झाकून ठेवा. यामुळे पराठे मऊ होण्यास मदत होते.४. पराठे लाटून घ्या:पिठाचे मध्यम आकाराचे गोळे करून घ्या. थोडे कोरडे पीठ लावून पराठा गोलसर लाटून घ्या..Spinach Egg Rice: रविवारच्या लंचसाठी बेस्ट! अवघ्या २० मिनिटांत बनवा प्रोटीनयुक्त गार्लिक पालक एग राईस; चवही जबरदस्त!.५. पराठा भाजून घ्या:गरम तव्यावर पराठा टाका. दोन्ही बाजूंनी थोडा भाजल्यानंतर त्यावर तूप किंवा तेल लावा. मध्यम आचेवर पराठा सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.