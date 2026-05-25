Breakfast Drink: व्यस्त लाइफस्टाइलसाठी नवी ब्रेकफास्ट स्मूदी! रेडी-टू-ड्रिंक; हेल्दी आणि टेस्टी ब्रेकफास्टचा फॉर्म्युला

श्रेणीतील नावीन्य आणि ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांवर आपले लक्ष अधिक दृढ करत आयटीसी फूड्सने आजच्या वेगवान जीवनशैलीसाठी तयार पेय असलेल्या 'सनफीस्ट ब्रेकफास्ट स्मूदी'च्या सादरीकरणाची घोषणा केली आहे. सोय आणि आनंद यांसारख्या ग्राहकांच्या गरजांच्या संगमावर असलेले हे नवीन उत्पादन, परिचित स्वयंपाकघरातील घटकांना आधुनिक वापराच्या सवयींशी जोडणाऱ्या एका वेगळ्या स्वरूपासह, सनफीस्टचा उदयोन्मुख 'ऑन-द-गो' सेगमेंटमधील प्रवेश दर्शवते..केळी, दूध, बदाम, ओट्स, खजूर आणि ४ सुपर सीड्सपासून बनवलेली नवीन सनफीस्ट ब्रेकफास्ट स्मूदी, झटपट, पौष्टिक आणि आनंददायक नाश्त्यासाठीच्या ग्राहकांच्या वाढत्या गरजेची पूर्तता करते. हे उत्पादन प्रत्येक सर्व्हिंगमध्ये ६ ग्रॅम प्रथिने पुरवते आणि त्यात अतिरिक्त साखर, प्रिझर्व्हेटिव्ह किंवा कृत्रिम स्वाद नाहीत. हे आरोग्यासाठी उत्तम अन्न आणि पेयांच्या वाढत्या पसंतीशी सुसंगत आहे..हे उत्पादन अशा वेळी बाजारात आले आहे. जेव्हा भारतातील नाश्ता करण्याच्या सवयी झपाट्याने बदलत आहेत. वाढती आरोग्य जागरूकता, व्यस्त वेळापत्रक आणि सकाळची धावपळ यामुळे ग्राहक सोयीस्कर, सहज घेऊन जाता येण्याजोग्या आणि दैनंदिन दिनचर्येत सहजपणे सामावून जाणाऱ्या पेयांकडे वळत आहेत. .या उत्पादनाच्या लाँचबद्दल बोलताना, आयटीसी लिमिटेडच्या फूड्स डिव्हिजनमधील डेअरी आणि बेव्हरेजेस विभागाचे उपाध्यक्ष आणि प्रमुख विवेक कुककल म्हणाले, "ब्रेकफास्ट श्रेणीकडून ग्राहकांच्या अपेक्षा झपाट्याने बदलत आहेत. आज, आमचे ग्राहक, विशेषतः 'जनरेशन झेड', अशी उत्पादने शोधत आहेत जी सोयीस्कर आणि त्याच वेळी चविष्ट असतील. याच जाणिवेतून आम्ही 'सनफीस्ट ब्रेकफास्ट स्मूदी' लाँच करून एक अनोखा, नवोन्मेषी श्रेणी विकास साधला आहे. हे एक वेगळे, आपल्या प्रकारातील पहिले उत्पादन आहे जे ग्राहकांच्या या उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करते.".या लाँचच्या समर्थनार्थ ब्रँडने एक नवीन डिजिटल फिल्म देखील प्रदर्शित केली आहे. जी नाश्त्याला अभिव्यक्ती, ऊर्जा आणि आनंदाचा क्षण म्हणून पुन्हा सादर करते. आजचे ग्राहक केवळ सोयच नव्हे, तर आकर्षक अनुभव शोधतात या जाणिवेवर आधारित ही मोहीम, एका शैलीदार आणि उत्साही कथानकाच्या माध्यमातून उत्पादनाचा प्रस्ताव जिवंत करते. हा चित्रपट एका तरुण स्त्रीची कथा सांगतो. जी तिच्या स्वयंपाकघराला एका कलामंचावर रूपांतरित करते. .जिथे स्मूदीचा एक साधा घोट फिरणाऱ्या बरण्या आणि हवेत उडणाऱ्या घटकांसह एका खेळकर, बारटेंडर-शैलीतील सादरीकरणात बदलतो. हे दृकश्राव्य कथाकथन उत्पादनाचे सार प्रतिबिंबित करते, जे एका रोमांचक आणि आधुनिक स्वरूपात उत्तम चव आणि सोय प्रदान करते. सनफीस्ट ब्रेकफास्ट स्मूदीद्वारे, आयटीसी फूड्सचे उद्दिष्ट स्वरूपातील नावीन्य आणि ग्राहक-केंद्रित उत्पादन डिझाइनच्या माध्यमातून या विकसित होत असलेल्या श्रेणीचे नेतृत्व करणे आहे. .सकाळचा प्रवास, व्यस्त कामाचे दिवस आणि दुपारच्या जेवणापूर्वी लागणारी भूक यांसारख्या वास्तविक वापराच्या क्षणांना लक्षात घेऊन, हे उत्पादन आधुनिक ग्राहकांसाठी नाश्त्यासोबत एक व्यावहारिक आणि आनंददायक साथीदार म्हणून विकसित केले गेले आहे. १६० मिली पॅकची किंमत ४५ रुपये असून, सनफीस्ट ब्रेकफास्ट स्मूदी आता महानगरांमधील क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, मॉडर्न ट्रेड आणि जनरल ट्रेड आउटलेटवर उपलब्ध आहे.