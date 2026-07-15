Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी...

Jackfruit Khichdi Rice: खिचडी हा तसा आपल्याकडचा अगदी साधा आणि आरामदायी आहार मानला जातो. पण, याच खिचडीला जर मुघलशाही थाट मिळाला तर ? मुघल सम्राट जहांगीरच्या आवडीची असलेली आणि फणसाचा वापर करून बनवली जाणारी एक अतिशय दुर्मिळ 'जहांगीर स्टाईल फणस खिचडी' खवय्यांसाठी आवडीची आहे. मऊ फणस, बासमती तांदूळ, तूप, गुलाबपाणी आणि केशराचा वापर करून बनवल्या जाणाऱ्या या शाही रेसिपीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे- .आवश्यक साहित्य (Ingredients)बासमती तांदूळ: १/२ किलो (किंवा १ कप, २० ते ३० मिनिटे पाण्यात भिजवलेला)कच्चा फणस: १ किलो (किंवा पाव किलो गरजेनुसार, चौकोनी तुकडे करून घेतलेला)मूग डाळ: १/२ किलो (पारंपरिक पद्धतीसाठी)कांदा: २ मोठे (उभे पातळ चिरलेले)दही: १/२ कप (चांगले फेटलेले)आले-लसूण पेस्ट: १ मोठा चमचापुदिना आणि कोथिंबीर: प्रत्येकी १/२ कप (बारीक चिरलेली)केशर: ५-६ काड्या (२ चमचे कोमट दुधात किंवा गुलाबपाण्यात भिजवलेल्या)तूप किंवा तेल: आवश्यकतेनुसार (पारंपरिक रेसिपीसाठी १ किलो साजूक तूप)पाणी: अंदाजे २ कप (तांदळाच्या प्रमाणानुसार)कोरडे मसाले: हळद (१/२ लहान चमचा), काश्मिरी लाल तिखट (१ छोटा चमचा), गरम मसाला किंवा बिर्याणी मसाला (१ छोटा चमचा), आमचूर पावडर (१ मोठा चमचा), धणे पावडर आणि चवीनुसार मीठअख्खे खडे मसाले: शहाजिरे (१ छोटा चमचा), तेजपत्ता (२), दालचिनी (१ मोठा तुकडा), लवंग (४ ते ५), हिरवी वेलची (३ ते ४), काळी वेलची (१), जायपत्री (१ पाकळी)शाही गार्निशिंग: घट्ट साय (क्रीम) १/४ कप आणि १ मोठा चमचा गुलाबपाणी.Wheat Biscuits: घरच्या घरी चहाची रंगत वाढवा; खमंग आणि कुरकुरीत 'गव्हाचे बिस्किट' रेसिपी!.कृती (Step-by-Step Recipe)१. फणस आणि कांदा तयार करणे (मॅरिनेशन व फ्राय):सगळ्यात आधी कढईत तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात उभा चिरलेला कांदा सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या व बाजूला काढून ठेवा.फणसाचे तुकडे मऊ होईपर्यंत उकडून घ्या. पाणी पूर्णपणे काढून टाकून ते सुकवून घ्या.आता या फणसाच्या तुकड्यांना मीठ, हळद, धणे पावडर आणि आमचूर पावडर लावून व्यवस्थित मॅरिनेट करा.त्याच तेलात किंवा तुपात हे मॅरिनेट केलेले फणसाचे तुकडे छान गडद लाल-सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून बाजूला ठेवा..२. शाही मसाला तयार करणे:एका पातेल्यात किंवा कुकरमध्ये तूप गरम करा. त्यात शहाजिरे, तेजपत्ता, दालचिनी, लवंग, जायपत्री आणि दोन्ही प्रकारच्या वेलच्या टाकून छान परतून घ्या.त्यानंतर आले-लसूण पेस्ट घाला आणि त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत १ मिनिट परता.गॅस बारीक करा किंवा बंद करा; मग त्यात फेटलेले दही, हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला घाला. दही फाटू नये म्हणून चमच्याने सतत ढवळत राहा.३. फणस आणि तांदूळ शिजवणे:मसाल्याला तेल किंवा तूप सुटू लागल्यावर त्यात तळलेले फणसाचे तुकडे, अर्धा तळलेला कांदा (बरिस्ता), थोडा पुदिना आणि कोथिंबीर घाला. सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करा.आता भिजवलेला बासमती तांदूळ (आणि मूग डाळ वापरत असल्यास ती) पाणी उपसून त्यात घाला. हलक्या हाताने १ मिनिट परता, जेणेकरून तांदूळ तुटणार नाही.त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार गरम पाणी आणि चवीनुसार मीठ घाला..४. जहांगीरी दम (दम देणे):खिचडीला उकळी आल्यावर गॅस बारीक करा. वरून उरलेला तळलेला कांदा, पुदिना, कोथिंबीर, ताजी साय (क्रीम) आणि दुधात किंवा गुलाबपाण्यात भिजवलेले केशर पसरवून टाका.पातेल्यावर घट्ट झाकण ठेवा (शक्य असल्यास कडेने कणीक लावून सील करा) आणि मंद आचेवर १५ ते २० मिनिटे शिजवून घ्या. (कुकर वापरत असल्यास मध्यम आचेवर २ शिट्ट्या काढा).गॅस बंद केल्यानंतर खिचडी लगेच न उघडता १० मिनिटे तशीच वाफेवर राहू द्या. यामुळे जहांगीरी पद्धतीचा सुवास आणि चव खिचडीत छान मुरते. तुमची गरमागरम, सुगंधी आणि शाही जहांगीरी फणस खिचडी तयार आहे! ही खिचडी थंडगार बुंदीच्या रायत्यासोबत किंवा कोशिंबिरीसोबत अतिशय अप्रतिम लागते. मुघल काळातील हा दुर्मिळ स्वाद घरातल्या प्रत्येकाला एक वेगळा शाही अनुभव देईल यात शंका नाही..Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.