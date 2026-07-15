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Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी...

Royal Khichdi Recipe: कोवळा फणस, साजूक तूप, केशर आणि गुलाबपाण्याचा सुवास; दुपारच्या जेवणासाठी एक उत्तम शाही बेत!
Royal Jackfruit Khichdi Recipe

Royal Jackfruit Khichdi Recipe

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Jackfruit Khichdi Rice: खिचडी हा तसा आपल्याकडचा अगदी साधा आणि आरामदायी आहार मानला जातो. पण, याच खिचडीला जर मुघलशाही थाट मिळाला तर ? मुघल सम्राट जहांगीरच्या आवडीची असलेली आणि फणसाचा वापर करून बनवली जाणारी एक अतिशय दुर्मिळ 'जहांगीर स्टाईल फणस खिचडी' खवय्यांसाठी आवडीची आहे. मऊ फणस, बासमती तांदूळ, तूप, गुलाबपाणी आणि केशराचा वापर करून बनवल्या जाणाऱ्या या शाही रेसिपीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-

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