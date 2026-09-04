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Upvas Special: जन्माष्टमीच्या उपवासाला ओले खोबरे अन् सुक्या मेव्याचे सारण भरून बनवा टेस्टी नारळ कचोरी!

The Ultimate Vrat Recipe for Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्मोत्सवाला फराळासाठी बनवा कुरकुरीत नारळ कचोरी; कमी वेळेत अन् मोजक्या साहित्यात तयार होणारी सोपी रेसिपी....
Janmashtami Upvas Special: Easy Stuffed Nariyal Kachori Recipe in 20 Minutes

Janmashtami Upvas Special: Easy Stuffed Nariyal Kachori Recipe in 20 Minutes

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Janmashtami Vrat Special Nariyal Kachori Recipe: जन्माष्टमीच्या पवित्र प्रसंगी अनेक भाविक दिवसभर उपवास करतात. या दिवशी धान्याचे पदार्थ खाण्यास मनाई असल्याने उपवासासाठी साबुदाणा, वरी किंवा बटाट्याचे पदार्थ प्रामुख्याने बनवले जातात. अशा वेळी उपवासाच्या नेहमीच्या फराळाला फाटा देऊन काहीतरी चविष्ट, कुरकुरीत आणि वेगळे खायचे असेल, तर नारळ कचोरी हा उत्तम पर्याय आहे. ज्याला 'बफ वडा' असेही म्हणतात.

गुजराती खाद्यसंस्कृतीत प्रसिद्ध असलेला हा बफ उकडलेल्या बटाट्याचे आवरण आणि आत ताजे खोबरे, काजू-मनुका, हिरवी मिरची अन् कोथिंबिरीचे चटपटीत सारण भरून तयार केला जातो. फक्त २० मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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