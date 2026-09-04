Upvas Special: जन्माष्टमीच्या उपवासाला ओले खोबरे अन् सुक्या मेव्याचे सारण भरून बनवा टेस्टी नारळ कचोरी!

Janmashtami Vrat Special Nariyal Kachori Recipe: जन्माष्टमीच्या पवित्र प्रसंगी अनेक भाविक दिवसभर उपवास करतात. या दिवशी धान्याचे पदार्थ खाण्यास मनाई असल्याने उपवासासाठी साबुदाणा, वरी किंवा बटाट्याचे पदार्थ प्रामुख्याने बनवले जातात. अशा वेळी उपवासाच्या नेहमीच्या फराळाला फाटा देऊन काहीतरी चविष्ट, कुरकुरीत आणि वेगळे खायचे असेल, तर नारळ कचोरी हा उत्तम पर्याय आहे. ज्याला 'बफ वडा' असेही म्हणतात. गुजराती खाद्यसंस्कृतीत प्रसिद्ध असलेला हा बफ उकडलेल्या बटाट्याचे आवरण आणि आत ताजे खोबरे, काजू-मनुका, हिरवी मिरची अन् कोथिंबिरीचे चटपटीत सारण भरून तयार केला जातो. फक्त २० मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा..साहित्यआवरणासाठी (Outer Covering):- 4 मध्यम उकडलेले बटाटे,- 4 मोठे चमचे आरारोट ( Arrowroot / तपकीर किंवा शिंगाड्याचे पीठ),- 1/2 चमचा जिरे,- 1 चमचा तेल आणि चवीनुसार मीठ.सारणासाठी (Stuffing):- 1/2 कप ओले खोबरे (किसलेले),- 1/3 कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर,- 2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या),- 1.5 चमचे आले पेस्ट,- 3 चमचे काजू (तुकडे),.Wheat Biscuits: घरच्या घरी चहाची रंगत वाढवा; खमंग आणि कुरकुरीत 'गव्हाचे बिस्किट' रेसिपी!.- 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे (कुटलेले),- 1 मोठा चमचा मनुका,- 1.5 मोठे चमचे लिंबाचा रस,- 1.5 चमचे साखर,- 1 चमचा जिरे आणि चवीनुसार मीठ.तळण्यासाठी: पुरेसे तेल..कृतीबटाट्याचे आवरण तयार करा: उकडलेले बटाटे पूर्णपणे सोलून किसून किंवा मॅश करून घ्या. बटाट्यामध्ये कोणत्याही गाठी राहणार नाहीत याची काळजी घ्या. आता त्यात आरारोट पीठ, मीठ, १/२ चमचा जिरे आणि १ चमचा तेल घालून पीठ चांगले मळून घ्या.चटपटीत सारण बनवा: एका बाऊलमध्ये किसलेले ओले खोबरे, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आले पेस्ट, काजू, शेंगदाण्याचा कूट, मनुका, लिंबाचा रस, साखर, जिरे आणि थोडे मीठ एकत्र करून चांगले मिक्स करा. कचोरी तयार करा: हाताला थोडे तेल लावा. बटाट्याच्या मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे करा. हातावर हा गोळा ठेवून अंगठ्याच्या साहाय्याने चपटा (पूरीसारखा) करून घ्या..सारण भरा: तयार केलेल्या बटाट्याच्या पारीच्या मध्यभागी १.५ चमचा नारळाचे सारण ठेवा. सर्व बाजूने कडा एकत्र आणून गोळा व्यवस्थित बंद करा आणि गोल कचोरीचा आकार द्या.कोटिंग अन् तळणे: तयार केलेल्या कचोरीला हलकेच कोरड्या आरारोट पिठात (किंवा राजगिरा पिठात) घोळवून घ्या. कढईत तेल मध्यम आचेवर गरम करा. कचोरी तेलात सोडून सोनेरी अन् कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या..Shravan Special Recipe: १ वाटी भगर अन् ओले खोबरे; उपवासासाठी बनवा मऊसूत आणि जाळीदार वरीचे घावन! .महत्त्वाची टीप (Chef's Special Tips)बाइंडिंगसाठी पर्याय: आरारोट उपलब्ध नसल्यास तुम्ही शिंगाड्याचे पीठ, राजगिरा पीठ किंवा साबुदाण्याचे पीठ वापरू शकता.कमी तेलाचा पर्याय: कचोरी डीप फ्राय करायची नसल्यास तुम्ही गोल वडे करून अप्पे पात्रात किंवा एअर फ्रायर/ओव्हनमध्ये बेक करून कमी तेलात तयार करू शकता.अॅडव्हान्स तयारी: तुम्ही हे वडे किंवा कचोरी आधीच बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि गरजेच्या वेळी गरम तेलात तळून सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.