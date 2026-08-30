Jowar Bun Dosa: ना दही, ना सोडा! तरीही ज्वारीचा बन डोसा होईल मऊसुत अन् फुललेला; जाणून घ्या ‘ही’ ट्रिक

नाश्त्यासाठी मुलांना रोज काय द्यायचं, हा प्रश्न अनेक आईंसमोर असतो. अशावेळी कमी वेळात तयार होणारा, पोटभरीचा आणि चविष्ट नाश्ता म्हणून ज्वारीच्या पिठाचे बन डोसे नक्की करून पाहा. विशेष म्हणजे हे बन डोसे दही आणि सोडा न वापरताही मऊ आणि आतून छान शिजलेले, तर बाहेरून कुरकुरीत होतात..साहित्यज्वारीचे पीठ – १ १/२ कप (सुमारे १५०-२०० ग्रॅम)मूग डाळीचे पीठ – १ १/२ कपउकडलेले बटाटे – २ मध्यम आकाराचे (सुमारे १५०-२०० ग्रॅम)हिरव्या मिरच्या – ३लसूण – २ पाकळ्याआलं – १ इंच तुकडाजिरे – १ टीस्पूनओवा – १ १/४ टीस्पूनठेचा – १ १/२ टीस्पून (चवीनुसार)धणेपूड – २ ते ३ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारपाणी – आवश्यकतेनुसारतेल किंवा तूप – भाजण्यासाठी.Crispy Dosa Secret Reveal: कुरकुरीत डोशामागचं विज्ञान उलगडलं! ‘या’ एका टेस्टमुळे बनतो परफेक्ट डोसा.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं, जिरे आणि ओवा घ्या. यात पाणी न घालता मिश्रण जाडसर वाटून घ्या. मिक्सरऐवजी खलबत्त्यातही हे मिश्रण कुटून घेऊ शकता. तयार झालेला ठेचा बाजूला ठेवा.उकडलेले बटाटे सोलून मोठ्या किसणीने किसून घ्या. बटाटे हाताने कुस्करूनही वापरू शकता.एका मोठ्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ आणि मूग डाळीचे पीठ घ्या. ज्वारीच्या पिठातील फायबर टिकून राहावे यासाठी पीठ चाळू नका.यात तयार केलेला ठेचा, धणेपूड आणि चवीनुसार मीठ घाला. त्यानंतर साधारण १ कप पाणी घालून मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करा..आता किसलेला उकडलेला बटाटा घाला आणि पुन्हा चांगले मिसळा. पीठ जास्त घट्ट वाटत असल्यास थोडे-थोडे पाणी घाला. साधारण ½ कप अतिरिक्त पाणी लागू शकते.पीठ हे नेहमीच्या धिरड्याच्या पिठापेक्षा किंचित घट्ट, पण सहज पसरवता येईल इतपत असावे.पीठ काही वेळ चमच्याने चांगले फेटून घ्या. यामुळे पिठात हवा मिसळते आणि दही किंवा सोडा न वापरताही बन डोसे मऊ होण्यास मदत होते..छोटी कढई, तडका पॅन किंवा छोटा पॅन गरम करा. त्यावर साधारण ½ टीस्पून तेल किंवा तूप सोडा.आता त्यात एक मोठा चमचा पीठ घाला. पीठ खूप जास्त भरू नका, कारण भाजताना ते फुलते. चमच्याने वरून थोडे समतल करा.बन डोसा मध्यम आचेवर २-३ मिनिटे भाजू द्या. एका बाजूने छान भाजल्यावर तो अलगद उलटा.दुसरी बाजूही ३-४ मिनिटे मध्यम आचेवर भाजा. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येऊन बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ झाल्यावर बन डोसा तयार आहे..Khato Lot Recipe: प्रोटीनचा डोस अन् भन्नाट चव! डाळी-तांदळापासून बनवा गुजराती ‘खाटो लोट’.टीपज्वारीच्या पिठाचा रंग पटकन बदलतो, त्यामुळे फक्त वरचा रंग पाहून गॅस बंद करू नका. मध्यम आचेवर व्यवस्थित भाजल्यास डोसा आतून कच्चा राहणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.