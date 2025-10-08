Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्याला बनवा काहीतरी हेल्दी! आताच लिहून घ्या ज्वारीच्या पुलावाची सोपी रेसिपी

Healthy Breakfast Recipe: ज्वारी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर लगेच भाकरी येते, बरोबर ना? पण कधी ज्वारीचा पुलाव खाल्ला आहे का? ज्वारी ही आपल्या आहारात पारंपरिक धान्य असून, ती आरोग्यसाठी अतिशय फायदेशीर आहे. फक्त भाकरीपुरतीच मर्यादित न ठेवता, तिचा वापर करून आपण झटपट आणि टेस्टी पुलावही बनवू शकतो..जर हा तुम्ही सकाळच्या नाश्त्याला खाल्लात, तर दिवसभर ऊर्जा आणि ताजेपणा टिकून राहतो. यात फायबर, प्रोटीन आणि आवश्यक खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. चव तर अतिउत्तम आहे. चला तर मग, आजच ट्राय करा ही सोपी आणि पौष्टिक ज्वारी पुलावाची रेसिपी.PMFBY Scheme: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! पुरामुळे पिके खराब झाल्यास केंद्र सरकार करणार १००% नुकसान भरपाई.साहित्यभिजवलेले ज्वारीचे दाणे - १ कपबारीक चिरलेला कांदा - १बारीक चिरलेला टोमॅटो - १वटाणे - ¼ कपगाजराचे तुकडे - ¼ कपआलं - लसूण पेस्ट - १ टीस्पूनहिरव्या मिरच्या – १-२ (चिरून)जिरे – ½ टीस्पूनहळद – ¼ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारकोथिंबीर – सजावटीसाठीतेल / तूप – १ टेबलस्पूनपाणी – अंदाजे २ कपकाजू.Saraswati River India: भारतात सरस्वती नदी कोणत्या ठिकाणी दिसते? जाणून घ्या तिचा मार्ग आणि ठिकाणं.कृती- सर्वप्रथम, ज्वारीचे दाणे, हळदी आणि मीठ मिक्स करून कुकरला लावून ८-९ शिट्या करून घ्यायचे आहे.- नंतर कढईत तेल किंवा तूप गरम करून त्यात जिरे मोहरी आणि हिरव्या मिरच्या, कडीपत्ता घालून परता.- त्यानंतर त्यात कांदा, टोमॅटो, आलं-लसूण पेस्ट, मीठ, हळद, लाल मिरची पावडर, धना पावडर, थोडा पावभाजी मसाला आणि बाकीची भाज्या घालून २-३ मिनिटं परतून घ्या. - नंतर त्यात थोडं लिंबू चा रस, कोथिंबीर आणि ट्राय फ्रुट टाकून लगेच गरम गरम सर्व्ह करा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.