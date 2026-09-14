Kelache Ukadiche Modak: उकडीचे मोदक तर सगळेच करतात; यंदा गणेश चतुर्थीसाठी बनवा केळीचे ‘हे’ खास मोदक

Kelache Ukadiche Modak Recipe: गणेश चतुर्थीला बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी नेहमीच्या उकडीच्या मोदकापेक्षा काहीतरी वेगळं करून पाहायचं असेल, तर केळ्याचे उकडीचे मोदक नक्की ट्राय करा. गूळ-खोबऱ्याच्या सारणाची गोडी आणि केळ्याचा खास स्वाद यामुळे या मोदकांना मिळतो एकदम वेगळा ट्विस्ट. गणेश चतुर्थीच्या नैवेद्यासाठी झटपट आणि स्वादिष्ट पर्याय हवा असेल, तर ही रेसिपी तुमच्या नक्कीच उपयोगी पडेल. .साहित्य१ मोठा चमचा साजूक तूप१ वाटी गूळ१ वाटी खोबऱ्याचा कीसवेलची पावडर – चवीनुसार२ पिकलेली केळी२ वाटी तांदळाचे पीठ१ वाटी पाणीकेशराच्या काही काड्या.Ukadiche Modak Recipe: केशराचा सुगंध, नारळ-गुळाची गोडी आणि 'हा' एक पदार्थ… बाप्पासाठी असे बनवा स्पेशल उकडीचे मोदक! .कृतीसर्वप्रथम पिकलेली केळी वाफवून घ्या. ती थंड झाल्यावर चांगली मॅश करून बाजूला ठेवा.एका कढईत १ वाटी गूळ आणि १ वाटी खोबऱ्याचा कीस घालून मंद आचेवर शिजवा. त्यात वेलची पावडर घालून मिश्रण एकजीव करा.दुसऱ्या भांड्यात १ वाटी पाणी उकळायला ठेवा. त्यात केशराच्या काड्या घालून केशराचा रंग आणि सुगंध पाण्यात उतरू द्या.आता उकळलेल्या केशराच्या पाण्यात तांदळाचे पीठ आणि मॅश केलेली केळी घालून नीट एकजीव करा. हे मिश्रण झाकून थोडा वेळ वाफवून घ्या..मिश्रण कोमट झाल्यावर त्यात साजूक तूप घालून मऊसर पीठ मळून घ्या.तयार पिठाचे छोटे गोळे करून हाताला थोडे तूप लावा. गोळा घेऊन त्याची पारी तयार करा.पारीमध्ये तयार केलेले गूळ-खोबऱ्याचे सारण भरा आणि मोदकाला नेहमीप्रमाणे सुंदर पाकळ्यांचा आकार द्या.तयार मोदकांना मोदकपात्रात किंवा इडलीपात्रात ठेवून मंद आचेवर ३० मिनिटे वाफवून घ्या.मोदक शिजल्यावर त्यावर थोडे साजूक तूप सोडा आणि बाप्पाला नैवेद्य दाखवा.गरमागरम केळीचे उकडीचे मोदक साजूक तुपासोबत खायला अतिशय स्वादिष्ट लागतात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.