Lucknow UNESCO Creative City for Gastronomy: लखनौच्या पाककलेची 'युनेस्को'ला भुरळ; सर्जनशील शहरांच्या यादीत समावेश, नव्याने ५८ शहरांची भर

युनेस्कोच्या सर्जनशील शहरांच्या यादीत (क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्क) समृद्ध आणि विविध खाद्य परंपरेसाठी लखनौला स्थान मिळाले आहे. युनेस्कोच्या महासंचालिका ऑड्री अझुले यांनी जगभरातील १०० हून अधिक देशांतील ४०८ शहरांचा समावेश असलेल्या या नेटवर्कमध्ये ५८ नवीन शहरांची भर घातल्याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौला गॅस्ट्रॉनॉमी (खाद्यसंस्कृती) या श्रेणीत मान्यता मिळाली आहे..नवाबांचे शहर लखनौ अवधी खाद्यपदार्थांसाठी, स्थापत्यकलेच्या सौंदर्यासाठी आणि काव्यपरंपरेसाठी प्रसिद्ध आहे. आता या शहराने कामगिरीत आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे. जागतिक शहर दिनानिमित्त (ता. ३०) उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे युनेस्को महासभेच्या ४३ व्या अधिवेशनात लखनौला अधिकृतपणे युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटी ऑफ गॅस्ट्रोनॉमी म्हणून घोषित करण्यात आले. या निर्णयामुळे लखनौ आता जगातील ७० प्रमुख पाककला केंद्रांमध्ये सामील झाले आहे. हा सन्मान सर्जनशीलतेला शाश्वत शहरी विकासाचे साधन बनणाऱ्या शहरांना दिला जातो..पर्यटन व संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी या निर्णयाबद्धल आनंद व्यक्त करताना म्हटले की, लखनौची पाककला देशातील, राज्यातील पर्यटकांना अनेक वर्षांपासून आकर्षित करत आहे. 'युनेस्को'चा हा दर्जा या क्षेत्राला पुढे नेण्यात मोठी मदत करेल. उत्तर प्रदेशची पाककला पर्यटन क्षेत्राचे नेतृत्व करण्याची मोठी क्षमता आहे. राज्य पर्यटन संचालनालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी संस्कृती मंत्रालयाला लखनौचे नामांकन सादर केले होते. अखेर ३१ ऑक्टोबर रोजी युनेस्कोच्या क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कमध्ये या शहराचा औपचारिकपणे प्रवेश निश्चित झाला..प्रमुख सचिव (पर्यटन व संस्कृती) अमृत अभिजात यांनी सांगितले की, लखनौची खाद्यसंस्कृती राजघराण्यातील स्वयंपाकघर ते रस्त्यावरच्या खाद्य स्टॉलपर्यंत व्यापलेली असून ती आकर्षित करत आली आहे. युनेस्कोचा हा दर्जा शहराच्या जागतिक ओळखीत आणखी भर घालेल. त्यांनी सांगितले की २०२४ मध्ये लखनौमध्ये ८,२७४,१५४ पर्यटक आले होते, तर २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीतच ७,०२०,४९२ पर्यटकांनी शहराला भेट दिली. यावरून स्थानिक खाद्य संस्कृती आणि परंपरा ही पर्यटन क्षेत्राला कशी गती मिळत आहे, हे दिसून येते..युनेस्कोच्या महासंचालिका ऑड्री अझुले यांनी ५८ शहरांना युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कमध्ये नवीन सदस्य म्हणून घोषित केले. आता या नेटवर्कमध्ये १०० हुन अधिक देशांतील ४०८ शहरे सामील झाली आहेत. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौला पाककला श्रेणीत मान्यता देण्यात आली आहे. अझुले म्हणाल्या, 'युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटीज हे संस्कृती आणि सर्जनशील उद्योग विकासाचे प्रेरक असतात. आम्ही ५८ नवीन शहरांचे स्वागत करून अशा नेटवर्कला बळकटी देत आहोत.".युसीसीएनचे ध्येय२००४ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘युसीसीएन’चे उद्दिष्ट संस्कृती आणि सर्जनशीलतेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व शाश्वत वाढीसाठी शहरांमध्ये सहकार्य वाढवणे आहे. हे नेटवर्क रोजगारनिर्मिती, सांस्कृतिक चैतन्य आणि सामाजिक एकोपा बळकट करणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देते.क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कची २०२६ ची वार्षिक परिषद मोरोक्कोतील एस्सौइरा येथे होणार असून त्यास २०१९ मध्ये संगीतासाठी रचनात्मक शहराचा दर्जा मिळाला होता."भारतासाठी अभिमानाचा क्षण ! लखनौच्या समृद्ध पाककला परंपरेला आता जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली."- भारतातील युनेस्को प्रतिनिधी मंडळ.लखनौतील स्वादिष्ट पदार्थचाटअवधी कबाबबिर्याणीमिठाईंयंदाचे अन्य रचनात्मक शहरसंगीतः किसुमू (केनिया) आणि न्यू ऑर्लीयन्स (अमेरिका),कला: रियाध (सौदी अरेबिया),पाककला: माटोसीन्होस (पोर्तुगाल) आणि क्वेंका (इक्वाडोर)चित्रपट: गिझा (इजिप्त)वास्तूविशारदः रोव्हानिएमी (फिनलंड),मीडिया आर्ट: मलंग (इंडोनेशिया)साहित्यः अबेरिस्टविथ (ब्रिटन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.