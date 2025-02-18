फूड
Maha Shivratri 2026 Thandai Recipe: महादेवाला प्रिय असलेली 'थंडाई' बनवा घरच्या घरीच, लगेच लिहून घ्या ही सोपी रेसिपी
Maha Shivratri Special Drink: महाशिवरात्रीच्या शुभ प्रसंगी महादेवाला प्रिय अशी पारंपरिक आणि स्वादिष्ट ठंडाई घरी सहज तयार करा या सोप्या आणि झटपट रेसिपीने.
How to make traditional Thandai for Maha Shivratri at home: 15 फेब्रुवारीला महाशिवरात्री आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी लोक महादेवाची मनोभावे पूजा करून त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतात. या दिवशी लोक भगवान शंकराच्या आवडीच्या वस्तू अर्पण करतात.
या शुभ दिवशी थंडाई अर्पण करण्याची परंपरा देखील आहे, कारण ती भगवान शंकराला अत्यंत प्रिय असल्याचे मानले जाते. जर तुम्हालाही महादेवाची कृपा मिळवायची असेल, तर घरीच त्यांच्या आवडीची थंडाई सहज तयार करू शकता. म्हणूनच, महाशिवरात्रीच्या विशेष प्रसंगी आम्ही तुमच्यासाठी एक खास थंडाई रेसिपी घेऊन आलो आहोत.