Maha Shivratri 2026 Fast Recipe: महाशिवरात्रीनिमित्त उपवासाला बनवा आरोग्यदायी अन् रबडीदार रताळ्याची खीर, लगेच नोट करा रेसिपी

Maha Shivratri Fast - Friendly Recipe: देशभरात आज महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीभावे साजरी केली जात आहे. शिव भक्तांसाठी हा दिवस खुप खास आहे. या दिवशी भगवान भोलेनाथाची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. तसेच महादेवाला आवडणाऱ्या वस्तू अर्पण कराव्या. तर अनेक भक्त निर्जला उपवास करतात.यंदा महाशिवरात्रीला तुम्ही उपवास करत असाल तर साबुदाणा खिचडी न बनवता रबडीदार रताळ्याची खीर तयार करू शकता. रताळ्याची खीर बनवायला सोपी असून चवदार देखील आहे. तसेच ही खीर खाल्यास दिवसभर थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवत नाही. चला तर मग जाणून घेऊया रबडीदार रताळ्याची खीर बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे..रताळ्याची खीर बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यरताळेदूधविलायची पावडरसाखरसाबुदाणा.रताळ्याची खीर बनवण्याची कृतीरताळ्याची खीर बनवण्यासाठी सर्वात आधी रताळे पाण्याने स्वच्छ धुवावे. नंतर किसून घ्यावे. नंतर कढई गरम करून त्यात तूप टाका सुकामेवा आणि किसलेले रताळे रंग बदले पर्यंत चांगले भाजावे. नंतर भिजवलेला साबुदाणा टाका नंतर दूध टाका चांगले शिजू द्या. नंतर साखर मिसळा..नंतर विलायची पावडर घाला नंतर भाजलेले काजू, बदाम सारखे सुकामेवा मिसळा. थोडा वेळ झाकून ठेवा. रताळ्याची स्वादिष्ट खीर तयार आहे. तुम्हाल दिवसभर थकवा जाणवणार नाही. तसेच घरातील सर्वांना ही खार आवडेल..