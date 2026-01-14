Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला तिळ-गूळ आणि खिचडी का खाल्ली जाते? जाणून घ्या धार्मिक कथा

Makar Sankranti Traditions Food: मकर संक्रांती हा हिंदू धर्मातील पवित्र आणि महत्वाचा सण मानला जातो. दरवर्षी १४ जानेवारी रोजी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो आणि या दिवशी सूर्य उत्तरायण होतो. याच दिवसापासून खरमास समाप्त होतो..धर्मशास्त्रांनुसार मकर संक्रांतीच्या दिवशी केलेले स्नान, दान आणि जप-तप अनेक पटीने पुण्यदायी ठरते. या दिवशी सूर्यदेवांना खिचडीचा नैवेद्य अर्पण केला जातो, तसेच तीळ-गुळापासून बनवलेले पदार्थ वाटण्याची परंपरा आहे. या प्रथा केवळ धार्मिकच नव्हे तर पौराणिक कथांशीही जोडलेल्या आहेत..Belly Fat Reduction: पोटाची चरबी कमी करायची आहे? हार्वर्ड डॉक्टरांकडून जाणून घ्या डाएटचं बेस्ट फॉर्मुला .मकर संक्रांतीला तीळाचे दान आणि सेवन का केले जाते?पुराणांमध्ये सूर्यदेव आणि शनिदेव यांच्यातील नात्याची एक महत्त्वाची कथा सांगितली जाते. शत्रुत्वामुळे सूर्यदेवानी आणि त्यांची पत्नी छाया आणि मुलगा शनिदेव यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. या शत्रुत्वामुळे शनिदेव आणि छाया यांनी सूर्यदेवाला शाप दिला, ज्यामुळे सूर्यदेवाला गंभीर आजार झाला.या कठीण काळात, यमराजनीने तिच्या वडिलांच्या आरोग्यासाठी कठोर तपस्या केली. त्यांच्या तपश्चर्येच्या परिणामामुळे सूर्यदेव पुन्हा निरोगी झाले. मात्र रंगाच्या भारत सूर्यदेवांनी शनिदेवाच्या कुंभ राशीतील निवासस्थान नष्ट केले, जैमुळे शनिदेवांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला..यमराजाच्या विनंतीमुळे सूर्यदेवाचे हृदय मऊ झाले आणि तो शनिदेवाकडे गेला. त्यावेळी सर्व काही नष्ट झाले असते आणि फक्त काळे तीळ निघाले असते. शनि देवानी आणि तिलानिच सूर्य देवानी यांची पूजा केली जात असे. या पूजेने प्रसन्न झाला आणि सूर्यदेवाने त्याला आशीर्वाद दिला, शनिदेव मकर राशीत प्रवेश केल्यावर त्याचे घर नेहमीच समृद्ध राहील.या कारणास्तव, शनिदेवांना तीळ खूप प्रिय मानले जाते. मकर संक्रांतीच्या दिवशी तीळ दान केल्याने, तीळाचे सेवन केल्याने आणि तीळाने सूर्याची पूजा केल्याने शनीचे वाईट परिणाम कमी होतात असे मानले जाते.मकर संक्रांतीला खिचडी खाण्याची परंपरा कशी सुरू झाली?खिचडीशी संबंधित परंपरा उगमनाथ संप्रदायाशी जोडलेली आहे. भगवान शिवाचे अवतार मानले जाणारे बाबा गोरखनाथ यांनी त्यांच्या शिष्यांसाठी अन्न तयार करण्याचा एक सोपा पण पौष्टिक मार्ग शोधून काढला. अनेक संघर्षांदरम्यान, नाथ योगिना वेळेवर जेवण बनवू शकली नाही. म्हणून बाबांनी गोरखनाथानीला भात आणि भाज्या गोळा करून शिजवण्याचा सल्ला दिला. हे अन्न तयार करायला सोपे, पौष्टिक आणि ऊर्जा देणारे आहे. किंवा अन्नपदार्थांना 'खिचडी' सारखी बोट दिली जात असे.यानंतर, गोरखपूरमधील बाबा गोरखनाथ मंदिरात मकर संक्रांतीच्या दिवशी खिचडी अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली. हळूहळू ही परंपरा संपूर्ण उत्तर भारतात पसरली आणि आजही मकर संक्रांतीला खिचडी खाणे शुभ आणि फायदेशीर मानले जाते..Laughter Therapy: ताण, चिंता कमी करून उत्तम आरोग्यासाठी मदत करते लाफ्टर थेरपी! ही आहे करण्याची योग्य पद्धत.धार्मिक तसेच वैद्यकीय महत्त्वतीळ उष्णता प्रदान करतात, त्यामुळे हिवाळ्यात शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते. खिचडी हलकी, पौष्टिक आणि पचनशक्ती चांगली असल्याने आरोग्यासाठी योग्य मानली जाते. म्हणून, मकर संक्रांतीच्या दोन्ही परंपरा शास्त्रीय कारणांसह धार्मिक भक्तीवर आधारित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.