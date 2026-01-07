Cafe Style Grilled Sandwich: कॅफेस्टाइल ग्रिल सँडविच बनवा आता घरच्या घरीच ! फक्त तवा अन् ‘ही’ सोपी ट्रिक वापरा

आजकाल कॅफेमध्ये मिळणारा कुरकुरीत आणि चीजने भरलेला ग्रिल सँडविच खायला सर्वांनाच आवडते. पण प्रत्येक वेळी बाहेर जाऊन खर्च करणं शक्य नसतं. म्हणूनच आता घरच्या घरीच, तेही अगदी साध्या तव्यावर, कॅफेसारखा परफेक्ट ग्रिल सँडविच बनवता येणार आहे. या रेसिपीसाठी ना महागडा ग्रिलर लागतो, ना ओव्हनची गरज भासते. फक्त घरात सहज उपलब्ध असलेले साहित्य, एक तवा आणि ‘ही’ एक सोपी ट्रिक वापरली की तुमचा सँडविच होईल अगदी कॅफेस्टाइल. बाहेरून खमंग आणि आतून सॉफ्ट, भाज्यांनी आणि चीजने भरलेला हा सँडविच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच नक्की आवडेल. सकाळचा नाश्ता असो, संध्याकाळचा चहा असो किंवा अचानक आलेल्या पाहुण्यांसाठी काही झटपट बनवायचं असेल, तेव्हा हा ग्रिल सँडविच परफेक्ट आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कॅफेसारखा ग्रिल सँडविच बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ग्रिल सँडविच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यब्रेड स्लाइसउकडलेला बटाटा (मॅश केलेला)कांदा (पातळ काप)सिमला मिरची (पातळ काप)टोमॅटो (पातळ काप)काकडी (पातळ काप)पनीर (किसलेले किंवा कापलेले)चीज (किसलेले)हिरवी चटणी (कोथिंबीर, पुदिना, मिरची, लसूण)बटरचाट मसालामीठ, काळी मिरी पूड.ग्रिल सँडविच बनवण्याची कृतीचटणी तयार कराकोथिंबीर, पुदिना, हिरवी मिरची आणि लसूण एकत्र वाटून घ्या, त्यात थोडे मीठ आणि लिंबाचा रस घाला.बटाटा मॅश कराउकडलेला बटाटा मॅश करून त्यात मीठ, मिरची, कोथिंबीर घालून मिक्स करा.सँडविच बनवाब्रेड स्लाइस घ्या, एका बाजूला बटर आणि दुसऱ्या बाजूला हिरवी चटणी लावा.त्यावर उकडलेल्या बटाट्याचे मिश्रण पसरा.त्यावर कांदा, सिमला मिरची, टोमॅटो, काकडी आणि पनीरचे काप ठेवा.वरून चीज, चाट मसाला आणि काळी मिरी भुरभुरा.दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवून सँडविच बंद करा.ग्रिल कराग्रील पॅन किंवा तव्यावर बटर लावून सँडविच दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शेका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.