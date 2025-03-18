Easy High-Protein Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी आणि कुरकुरीत, २० मिनिटांत तयार होणारा हरभऱ्याच्या पिठाचा पराठा; लगेच रेसिपी लिहून घ्या

Chickpea Flour Cheese Parathas : सकाळच्या नाश्त्यासाठी नेहमीच्या पदार्थांऐवजी काहीतरी वेगळं आणि झटपट बनणारं हवंय? मग खास मराठमोळ्या चवीने भरलेले 'हरभऱ्याच्या पिठाचे चीज पराठे' एकदा नक्की ट्राय करा!नेहमीच्या पराठ्यांना पौष्टिक ट्विस्ट देत, प्रथिनंयुक्त हरभऱ्याच्या पिठाचा वापर करून तयार होणारी ही रेसिपी केवळ स्वादिष्टच नाही, तर हेल्दीही आहे. चीजचा सॉफ्ट आणि क्रिमी फ्लेवर या पराठ्याला अप्रतिम चव देतो, जो लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल. .जर तुम्हाला नाश्त्यात काहीतरी नवीन आणि चविष्ट खायचं असेल, तर ही हटके आणि सोपी रेसिपी नक्की करून पहा!.साहित्यपराठ्यासाठी:१ कप गव्हाचं पीठ½ कप हरभऱ्याचं पीठ१ टेबलस्पून तेलचवीनुसार मीठ½ टीस्पून जिरेपाणी (गरजेप्रमाणे मळण्यासाठी).सारणासाठी:½ कप किसलेलं चीज१ टीस्पून हिरवी मिरची आणि आलं वाटलेलं१ टेबलस्पून कोथिंबीर चिरलेली½ टीस्पून लाल तिखट½ टीस्पून गरम मसालाचवीनुसार मीठ.कृती- सर्वप्रथम, एका भांड्यात गव्हाचं आणि हरभऱ्याचं पीठ घ्या, त्यात जिरे, मीठ आणि थोडंसं तेल घालून छान मिसळा. - आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मऊसर कणिक मळा आणि १५ मिनिटं झाकून ठेवा. - तोपर्यंत, सारण तयार करण्यासाठी एका भांड्यात किसलेलं चीज, मिरची-आलं पेस्ट, चिरलेली कोथिंबीर, तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून सर्व घटक चांगले एकजीव करा. - आता कणकेचा लहान गोळा घेऊन हलकासा लाटून त्यात तयार सारण भरा आणि गोळा बंद करून पुन्हा हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्या. - गरम तव्यावर पराठा ठेवून दोन्ही बाजूंनी तूप किंवा तेल लावून खमंग भाजा. - शेवटी, गरमागरम पराठे टोमॅटो केचप किंवा दहीसोबत सर्व्ह करा आणि कुरकुरीत, चविष्ट नाश्त्याचा आनंद घ्या!