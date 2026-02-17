Malai Gobhi Chaap Recipe: रेस्टॉरंटलाही टक्कर देणारी मलाई गोभी चाप! घरीच बनवा क्रीमी अन् चविष्ट डिश

Malai Gobhi Chaap: आपल्या सर्वांना चविष्ट पदार्थ खायला आवडतात. कारण त्याची चव जिभेचे चोचले पुरवणारी असते. आपण घरी अनेक पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु जेव्हा आपल्याला त्यांचा कंटाळा येतो तेव्हा आपण काहीतरी वेगळे करण्याचा विचार करतो. तुम्ही मलाई गोबी चाप बनवू शकता. ते दिसायला सुंदरच नाही तर खायलाही चविष्ट आहे. म्हणून, तुम्ही यावेळी ते नक्की ट्राय करा. त्याची रेसिपी अगदी सोपी आहे आणि तुम्हाला ते तयार करण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावे लागणार नाहीत आणि तुमचा रेस्टॉरंट-शैलीचा गोबी मलाई चाप तयार होईल. यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यकोबी - अर्धा किलोकांदे - २ बारीक चिरलेलेलसूण पाकळ्या - ७ ते ८आले - बारीक चिरूनहिरव्या मिरच्या - बारीक चिरूनदही - १ कपकाजू - १० ते १२ भिजवलेलेतेलजिरे पावडर - १ टेबलस्पूनधणे पावडर - १ टीस्पूनगरम मसाला - १/२ टेबलस्पूनचाट मसाला- 1/2 टेबल स्पूनमीठ - चवीनुसारसंपूर्ण जिरे - १ चमचालवंगा - २काळी मिरी - ७ ते ८हिरवी वेलची - २दालचिनीतमालपत्र - १फ्रेश क्रीम - ४ टेबलस्पूनकसुरी मेथी - १/२ टेबलस्पून.कृतीस्टेप :मलाई गोबी चाप बनवण्यासाठी सर्वातआधी तुम्हाला कोबी कापून पाण्याने स्वच्छ करावी लागेल.स्टेप :नंतर, एका पॅनमध्ये पाणी घाला आणि ते २ मिनिटे उकळवा. फुलकोबी पूर्णपणे उकळल्यानंतर, ते काढून एका वेगळ्या कंटेनरमध्ये ठेवा.स्टेप :नंतर, तुम्हाला एका पॅनमध्ये तेल घालावे लागेल. त्यात फुलकोबी घाला आणि चांगले परतून घ्या. ते सोनेरी तपकिरी रंगाचे होईल.स्टेप :आता तुम्हाला कांदा लांबीच्या दिशेने कापायचा आहे. त्याच पॅनमध्ये थोडे तेल घाला आणि तो तपकिरी करा.स्टेप :कांदा थंड झाल्यावर तपकिरी रंगाचा झाल्यावर, तो मिक्सरमध्ये हिरवे धणे, आले, दही, काजू, हिरव्या मिरच्या आणि लसूण घालून बारीक वाटून घ्या.स्टेप :पेस्ट तयार झाल्यावर त्यात मीठ, जिरे पावडर आणि मिरची मिसळा. नंतर, एका पॅनमध्ये तेल घाला.स्टेप:नंतर तुम्हाला संपूर्ण मसाले चांगले बारीक करावे लागतील. ते एका पॅनमध्ये ठेवा आणि तेलात मिसळा.स्टेप :गॅस मंद ठेवा आणि त्यात ग्रेव्ही घाला. त्यात थोडे पाणी घाला.स्टेप :आता फुलकोबी मिसळा, झाकण ठेवा आणि १० मिनिटे शिजवा. शेवटी, क्रीम घाला, थोडे मिसळा, आणि नंतर वाळलेल्या मेथीची पाने आणि हिरव्या मिरच्या घाला.स्टेप :यानंतर, ते एका प्लेट किंवा बाउलमध्ये काढा आणि सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.