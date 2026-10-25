Kojagiri Purnima Special: कोजागिरी पौर्णिमेसाठी खास; बनवा टेस्टी अन् पौष्टिक 'मसाला दूध'!

Kojagiri Special Masala Milk Recipe: महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत 'मसाला दूध' (Masala Doodh) या पारंपरिक पेयाला विशेष महत्त्व आहे. प्रामुख्याने शरद पौर्णिमा म्हणजेच कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री चंद्राच्या प्रकाशात हे दूध तयार करून प्राशन करण्याची खास परंपरा आपल्याकडे आहे. चवीला अत्यंत स्वादिष्ट असणारे हे दूध हिवाळ्यात शरीराला ऊर्जेसोबतच उबदारपणा देण्याचे काम करते.घरीच अगदी सोप्या पद्धतीने, हॉटेलसारखे दाट आणि सुवासिक मसाला दूध कसे बनवावे, याची सविस्तर रेसिपी खालीलप्रमाणे आहे..साहित्यमसाला पावडर तयार करण्यासाठी-बदाम: १० (अळणी/Unsalted)काजू: १० (अळणी/Unsalted)पिस्ता: १५ (अळणी/Unsalted)केशर: १० ते १२ काड्यावेलची: ४ हिरव्या वेलचीचे दाणेलवंग: २ (पर्यायी - हिवाळ्यासाठी उपयुक्त)दूध तयार करण्यासाठी-दूध: ३ कपजायफळ: १ ते २ चिमूट (किसलेले किंवा पावडर)साखर: ३ ते ४ मोठे चमचे (चवीनुसार कमी-जास्त).Navratri Upvas Recipe: बटाटा-खोबऱ्याचे चटपटीत कॉम्बिनेशन! नवरात्रीच्या उपवासाला बनवा खमंग, कुरकुरीत फराळी पॅटिस... .कृतीमसाला पावडर तयार करणे- सगळ्यात आधी ड्राय मिक्सरच्या भांड्यात बदाम, काजू आणि पिस्ता घ्या. (हवे असल्यास नट आधी पाण्याने स्वच्छ धुऊन कोरडे करू शकता). त्यात केशराच्या काड्या, वेलचीचे दाणे आणि लवंग टाका.- हे सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये अर्धवट (Semi-coarse) वाटून घ्या. मिश्रणात सुक्यामेव्याचे बारीक तुकडे राहिले पाहिजेत, ज्यामुळे दुधाला छान टेक्सचर येते.(टीप: लहान मुलांसाठी बनवत असल्यास अगदी बारीक पावडर करावी)..दूध उकळणे- एका सॉसपेन किंवा भांड्यात ३ कप दूध घ्या. भांडे गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवा आणि दूध गरम करू द्या.- दूध तळाशी करपू नये म्हणून ते अधूनमधून चमच्याने ढवळत राहा. दुधाला एक उत्तम उकळी येऊ द्या. उकळी आल्यावर गॅसची फ्लेम बारीक करा.मसाला दूध तयार करणे- दूध उकळल्यानंतर त्यात तयार केलेली सुक्यामेव्याची मसाला पावडर टाका.- त्यानंतर थेट दुधात १ ते २ चिमूट जायफळ किसून घाला. (जायफळ जास्त घालू नये, नाहीतर दुधाची चव कडवट होऊ शकते). आता ३ ते ४ चमचे साखर किंवा तुमच्या चवीनुसार साखर घालून नीट ढवळून घ्या.- साखर विरघळल्यानंतर मंद आचेवर दूध आणखी ४ ते ५ मिनिटे चांगले उकळू द्या. गॅस बंद करा. गरमागरम किंवा थोडे कोमट मसाला दूध सर्व्ह करा. हवे असल्यास हे दूध फ्रीजमध्ये थंड करूनही पिऊ शकता..खास टीप्ससुकामेवा निवडताना काळजी: या दुधात खजूर, मनुके वा वाळलेली सुकी फळे घालू नयेत; यामुळे दूध फाटू शकते.ऋतूनुसार बदल: हिवाळ्यात दुधात लवंग घालणे फायदेशीर ठरते, पण उन्हाळ्यात लवंग वापरणे टाळावे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत गुलाबाच्या वाळलेल्या पाकळ्या वापरता येतात.सजावट: सर्व्ह करताना वरून सुक्यामेव्याचे बारीक काप घालून दुधाची सजावट करू शकता.मसाला साठवणूक: हा दूध मसाला मोठ्या प्रमाणात बनवून हवाबंद डब्यात साठवून ठेवल्यास ऐनवेळी पटकन दूध तयार करता येते..Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.