असा बनवा कुरकुरीत मसाला समोसा

सातारा : आपल्याला आपला समोसा कुरकुरीत आणि मसालेदार हवा असेल तर आपण सहजपणे घरी बनवू शकता क्रिस्पी मसाला समोसाची रेसिपी. ही रेसिपी अशी आहे ज्यामध्ये आपल्याला समोसेसाठी मसाला शिजवण्यासाठी जास्त वेळ खर्च करावा लागणार नाही.



कुरकुरीत मसाला मिनी समोसा स्नॅक बनविण्यासाठी या आहेत टिप्स 1.5 कप सर्व हेतू पीठ आणि संपूर्ण गव्हाचे पीठ अर्धा कप घाला. थोडे मीठ, भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती, सुमारे 4 चमचे तेल आणि 1 टिस्पून लिंबाचा रस घाला जेव्हा कणिक बांधायला लागला की, मळून घ्यावे आणि एक अर्ध-मऊ पीठ तयार करा चरण आता, समोश्यांसाठी मसाला भरा. तो त्यात १ वाटी बटाटे भुजिया, १ कप मूग डाळ नमकीन, अर्धा कप खारट मिश्रण, काजू आणि काही खारटलेली शेंगदाणे घाला. लाल तिखट, चाट मसाला, थोडा मीठ आणि मिरपूड घाला. जाड मिश्रण करण्यासाठी थोडी डाळी घालावे त्यात मनुका, सेडान सॉस किंवा टोमॅटोची केचप घालून चांगले मिक्स करावे, त्या मिश्रणाने लहान गोळे बनवून घ्या आणि बाजूला ठेवा. आता मध्यम जाडीच्या पीठाने राेल घालून रोटी घाला. डायमंडच्या आकाराचे तुकडे करा, काठावर पाणी लावा आणि मसाल्याच्या गोळ्या भरा, शेवट घट्ट बंद करा आणि खोल तळा. तुम्हाला माहितीय? 15 व्या शतकातील चीनी कलाकृतीच्या Porcelain Bowl ची किंमत $500,000 डॉलर्स इतकी आहे!

Web Title: masala samosa recipe love samosa try this interesting variation of khasta masala samosa