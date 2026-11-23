मेथीचे फुणके (किंवा मुटके) हा एक पारंपरिक, पौष्टिक आणि वाफेवर बनवला जाणारा चविष्ट महाराष्ट्रीयन पदार्थ आहे. विशेषतः खान्देश आणि विदर्भ भागात डाळी भिजवून किंवा पीठ वापरून हे फुणके बनवले जातात. हिवाळ्यामध्ये आरोग्यासाठी उत्तम. खाली मेथीच्या फुणक्यांची सोपी आणि खमंग कृती दिली आहे:.साहित्यफुणक्यांच्या मिश्रणासाठी:मेथीची पाने: १ कप बारीक चिरलेलीचणा डाळ: १/२ कप (२-३ तास भिजवलेली) किंवा १ कप बेसनतूर डाळ: १/४ कप (२-३ तास भिजवलेली - पर्यायी, यामुळे फुणके मऊ होतात)ज्वारीचे पीठ किंवा तांदळाचे पीठ: २ टेबलस्पून (फुणके खुसखुशीत होण्यासाठी)आले-लसूण-हिरवी मिरची पेस्ट: १ ते १.५ टीस्पूनहळद: १/४ टीस्पूनधने-जिरे पूड: १ टीस्पूनओवा: १/२ टीस्पून (हातावर चुरून).Potato Buttons: दिसायला मशरूमसारखे, चवीला एकदम झक्कास! बटाट्यापासून बनवा चटपटीत ‘पोटॅटो बटन्स’.तीळ: १ टीस्पूनहिंग: चिमूटभरतेल: १ टेबलस्पून (मोहनसाठी)मीठ: चवीनुसारफोडणीसाठी (पर्यायी - वाफवल्यानंतर परतून घेण्यासाठी):तेल: १.५ टेबलस्पूनमोहरी आणि जिरे: प्रत्येकी १/२ टीस्पूनतीळ: १ टीस्पूनकढीपत्ता: ५-६ पानेबारीक चिरलेली कोथिंबीर: सजावटीसाठी.कृतीडाळ वाटून घेणे: भिजवलेल्या चणा आणि तूर डाळीतील पाणी पूर्णपणे निथळून घ्या. मिक्सरमध्ये पाणी न घालता डाळ जाडसर (रवाळ) वाटून घ्या. (जर तुम्ही डाळीऐवजी बेसन वापरत असाल, तर ही स्टेप वगळा).मिश्रण तयार करणे: एका मोठ्या परातीत वाटलेली डाळ (किंवा बेसन), बारीक चिरलेली मेथी, ज्वारीचे/तांदळाचे पीठ, आले-लसूण-मिरची पेस्ट, हळद, धने-जिरे पूड, ओवा, तीळ, हिंग आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करा..गोळा मळणे: यात १ टेबलस्पून कच्चे तेल घालून सर्व साहित्य हाताने चांगले एकत्र करा. मेथीला स्वतःचे पाणी सुटते, त्यामुळे गरज भासल्यासच अगदी थोडे पाणी शिंपडून घट्टसर गोळा मळून घ्या.फुणके वळणे: हाताला थोडे तेल लावून या पिठाचे छोटे-छोटे लांबट किंवा अंडाकृती आकाराचे फुणके (मुटके) वळून घ्या..High Protein Peri Peri Pasta: पास्ता असा बनवा की चव आणि प्रोटीन दोन्ही मिळेल; ट्राय करा हाय-प्रोटीन, क्रिमी आणि मसालेदार पेरी पेरी पास्ता.वाफवून घेणे: एका चाळणीला किंवा इडली पात्राला तेल लावून त्यावर हे फुणके थोडे अंतर ठेवून रचा. कुकरमध्ये (शिट्टी काढून) किंवा कढईत पाणी उकळत ठेवून मध्यम आचेवर १२ ते १५ मिनिटे चांगले वाफवून घ्या. सुरी किंवा टूथपिक घालून शिजले आहेत का ते तपासा.फोडणी देणे (ऐच्छिक): फुणके थंड झाल्यावर तुम्ही ते तसेच खाऊ शकता किंवा त्यांचे तुकडे करून फोडणी देऊ शकता. त्यासाठी कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि तीळ तडतडू द्या. त्यात वाफवलेले फुणके घालून २-३ मिनिटे खरपूस परतून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.