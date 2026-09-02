Methi Matar Muthiya: नाश्त्याला बनवा कमी तेलात वाफवून तयार होणारा पारंपारिक गुजराती पदार्थ; मेथी मटार मुठिया!

Traditional Gujarati Methi Matar Muthiya Recipe: पारंपारिक गुजराती पदार्थांमध्ये 'मेथी मुठिया' हा अतिशय लोकप्रिय पदार्थ आहे. यात वापरलेली मेथी रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि मटारमधील मुबलक फायबर मुळे पचनक्रिया सुधारते. तसेच डाळीचे पीठ आणि गव्हाच्या पिठातून शरीराला आवश्यक प्रोटीन्स मिळतात. अतिशय कमी तेलात वाफवून बनवला जाणारा हा पौष्टिक पदार्थ सकाळी नाश्त्याला, संध्याकाळी चहासोबत किंवा हलक्या जेवणासाठी एक उत्तम आणि निरोगी पर्याय आहे..साहित्य: उकडलेले हिरवे मटार - १.५ कप (हलके मॅश केलेले)बारीक चिरलेली मेथी - १ कप (घट्ट दाबून भरलेली)आले-हिरवी मिरची पेस्ट - १.५ चमचेबेसन (डाळीचे पीठ) - १.५ कपगव्हाचे पीठ - २ मोठे चमचेमीठ - चवीनुसार.Wheat Biscuits: घरच्या घरी चहाची रंगत वाढवा; खमंग आणि कुरकुरीत 'गव्हाचे बिस्किट' रेसिपी!.फोडणीसाठी साहित्य:तूप - १.५ चमचेपांढरे तीळ - १ चमचालिंबाचा रस - चवीनुसार.कृती:- एका भांड्यात उकडलेले मटार, बारीक चिरलेली मेथी, आले-मिरची पेस्ट, बेसन, गव्हाचे पीठ आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करा.- हे सर्व साहित्य एकत्र करून मऊ गोळा मळून घ्या. मेथी आणि मटारला स्वतःचे पाणी सुटत असल्याने मळताना पाण्याचा वापर करू नये. गरज वाटल्यास फक्त काही थेंब पाणी वापरावे.- तयार पिठाचे हाताने लंबगोल आकाराचे मुठिये तयार करा..- तयार मुठिये १० ते १२ मिनिटे वाफेवर चांगले शिजवून घ्या.- एका कढईत तूप गरम करून त्यात पांढरे तीळ टाका. तीळ तडतडल्यानंतर त्यात वाफवलेले मुठिये घाला.- मुठिये हलक्या हाताने परतून घ्या, जेणेकरून ते बाहेरून हलके कुरकुरीत होतील.- शेवटी वरून ताज्या लिंबाचा रस पिळून गरम गरम सर्व्ह करा..Beet Kabuli Chana Tikki Recipe: रोजच्या नाश्त्याचा कंटाळा आलाय? आजच ट्राय करा 'बीट-काबुली चणा टिक्की'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.