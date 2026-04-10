संध्याकाळी कुरकुरीत मिनी सामोसा अन् ब्रेकफास्टसाठी बीट-गाजर थालीपीठ! नोट करा रेसीपी

Evening Snack and Breakfast Recipe : कुरकुरीत, चटपटीत आणि पौष्टिक असा नाश्ता हवा असेल, तर मिनी सामोसा आणि बीट-गाजर थालीपीठ हा परफेक्ट पर्याय आहे. घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनणाऱ्या या दोन युनिक रेसिपी नक्की बनवा. .मिनी सामोसासाहित्य : दोन मोठ्या आकाराचे उकडलेले बटाटे, आले, लसूण, मिरची पेस्ट तीन चमचे, मीठ, साखर चवीनुसार, तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला प्रत्येकी छोटा अर्धा चमचा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तीळ अर्धा चमचा, तेल..पारीसाठी साहित्य : मैदा एक वाटी, बारीक रवा अर्धी वाटी, ओवा छोटा अर्धा चमचा, पाणी लागेल तसे आणि मीठ चवीनुसार.कृती : एका भांड्यात बटाटे बारीक कुस्करून घ्यावेत. त्यात तेल सोडून सर्व साहित्य घालावे आणि एकत्र करून सारण तयार करावे. पारीसाठी एका भांड्यात मैदा, रवा घेऊन त्यात मीठ, ओवा आणि लागेल तसे पाणी घेऊन घट्ट मळून घ्यावे. लागले तर तेलाचा हात लावावा. पंधरा मिनिट झाकून ठेवावे. .सामोसे करताना मैद्याचा मध्यम आकाराचा गोळा घेऊन पातळ लाटून घ्यावा. त्यावर बटाट्याचे सारण लागेल तेवढे थापून घ्यावे. एका बाजूने मध्यापर्यंत आणि दुसऱ्या बाजूने मध्यापर्यंत गोल रोल करावा. सुरीने मधून कट करून तुकडे करून घ्यावेत. प्रत्येक तुकडा उभा करून दोन्ही बाजू जोडून हाताने थोडेसे दाबून हार्ट आकार द्यावा. मध्यम आचेवर तळून घ्यावेत..संध्याकाळी काहीतरी स्पेशल हवंय? बनवा चीज मिरची भजी .बीट आणि गाजर थालीपीठसाहित्य : दोन वाट्या गव्हाचे पीठ, एक वाटी ज्वारीचे पीठ, अर्धा वाटी बेसन पीठ, एक बीट, एक गाजर, कांदा, सहा लसूण पाकळ्या, तीन ते चार हिरव्या मिरच्या, जिरे, ओवा व चवीपुरते मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तेल..कृती : बीटाची साल काढून किसून घ्यावे. गाजरही किसून घ्यावे. कांदा बारीक चिरावा, लसूण मिरची जिरे ओवा व मीठ याची पेस्ट मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावी. ही सर्व मिश्रणे वरील सांगितलेल्या पिठामध्ये मळून घ्यावीत. .गरज वाटल्यास थोडेसे पाणी घालावे. मिश्रण अर्धा तास झाकून ठेवावे. त्यानंतर जाड कॉटनच्या कपड्यावरती पाणी लावून थालीपीठ थापून घ्यावे व मंद आचेवर तव्यात थोडसं तेल टाकून भाजून घ्यावे. दही किंवा ओल्या खोबऱ्याच्या चटणीसोबत हे थालीपीठ खूप टेस्टी लागते.