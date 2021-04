इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर वापरताना 'या' चुका करु नका

मॉडर्न किचनमध्ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ही एक महत्त्वाची वस्तू बनली आहे. वापरण्यास सोयीस्कर असण्याबरोबरच आपण त्यात बर्‍याच गोष्टी शिजवू शकता. आजकाल लोक आधुनिक सुविधांसह हटके असलेले स्वयंपाकघर वापरणे पसंत करतात. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक उपकरणांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्याच वेळी, आपण देखील इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर वापरत असाल तर काही गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. सामान्य प्रेशर कुकर प्रमाणेच, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर वापरण्यास सुलभ आहे, परंतु त्याची देखभाल आणि वापर थोडा वेगळा आहे. आज या लेखातील आम्ही आपल्याला सांगू की इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर वापरताना आपण या चुका करण्यास टाळा. घटकांसह पाणी वगळू नका आपण इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकरमध्ये घटक घालत असताना त्यात पाणी किंवा इतर द्रव वापरण्यास विसरू नका. खरं तर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर पूर्णपणे पॅक केलेला आहे, जो स्टीमद्वारे आतील बाजूस स्वयंपाक करतो. पाणी किंवा आतमध्ये द्रव सारखे काहीतरी असणे स्टीमसाठी फार महत्वाचे आहे, कारण इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकरला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. आपण घटकांनुसार पाण्याचे प्रमाण तपासू शकता. तसे, आपण एक किंवा अर्धा कप द्रव वापरणे आवश्यक आहे. पाण्याचे प्रमाण योग्य असावे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी, पाण्याचे प्रमाण खात्री करुन घ्या. जास्त पाणी वापरल्याने डिशेसची चाचणी खराब होऊ शकते. म्हणून, एक कप पाण्याचा वापर सामान्य अन्नासाठी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अन्नाची चव खराब होणार नाही. तथापि, जर एखाद्या रेसिपीमध्ये अधिक पाणी आवश्यक असेल तर आपण ते वापरू शकता. घटकांचे प्रमाण तपासा बरेच लोक प्रेशर कुकरमध्ये घटक भरतात, परंतु ही पद्धत चुकीची आहे. प्रेशर कुकरच्या आकारानुसार साहित्य घाला. इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकरच्या ओव्हरफिलिंगमुळे, केवळ अन्न कच्चेच राहू शकत नाही तर ते बाहेर देखील येऊ शकते. जर तुम्ही मसूर किंवा इतर काहीही शिजवत असाल तर फक्त प्रेशर कुकर अर्ध्याच भरा. प्रेशर कुकरमध्ये साहित्य शिजवण्यासाठी जागा असणे आवश्यक आहे, यासाठी आवश्यक तेवढे भरा. एकाच वेळी बर्‍याच गोष्टी बेकिंग जर आपण इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकरमध्ये एकाच वेळी बर्‍याच गोष्टी शिजवत असाल तर ही पद्धत चुकीची आहे. आपण हे करत असल्यास, एकाच वेळी शिजविणे सुलभ साहित्य ठेवा. बर्‍याच घटकांना स्वयंपाक करण्यासाठी बराच वेळ लागतो, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जर आपण मांस किंवा कोणतीही भाजी एकत्र शिजवत असाल तर त्यास योग्य आकारात कट करा. उदाहरणार्थ, मांस आणि भाज्यांचे मोठे तुकडे लहान तुकडे ठेवा. यामुळे पिकण्यामध्ये त्रास होणार नाही. कॉर्नस्टार्च किंवा राउक्स जर आपण इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकरमध्ये सॉस, सूप किंवा तत्सम गोष्टी बनवत असाल तर कॉर्नस्टार्च किंवा जाड रूक्स सोल्यूशन वापरू नका. यामुळे डिशेसवर नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो कारण स्टीम त्याच्या वापरापासून कमी सोडते. म्हणून जेव्हा आपण प्रेशर कुकरमध्ये सूप किंवा सॉससारख्या गोष्टी बनवत असाल तर कॉर्नस्टार्च बनल्यानंतरच मिक्स करावे. हे चव खराब करणार नाही आणि डिशची पोत देखील योग्य असेल. पर्यटकांनाे! Covid 19 Test करुनच 'कास'ला या; आदेशाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ

