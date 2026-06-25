Jamun Sharbat: पावसाळ्यातला थकवा दूर करतं जांभळाचं हे खास सरबत; एकदा प्याल तर पुन्हा पुन्हा मागाल

Homemade Jamun Sharbat Recipe: मान्सून सुरू झाला की चहा, भजी आणि गरमागरम पदार्थांसोबत काहीजणांना हेल्दी काहीतरी खायची किंवा प्यायची इच्छा असते. अशावेळी हंगामी फळांपासून बनवलेले घरगुती पेय हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सध्या बाजारात सहज उपलब्ध असलेले जांभूळ चवीसोबतच आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जाते. जांभळापासून तयार केलेले आंबट-गोड सरबत शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते. बाजारातील कोल्ड ड्रिंक्सऐवजी तुम्ही हे चवदार आणि पौष्टिक जांभूळ सरबत घरीच बनवून पाहू शकता..साहित्य500 ग्रॅम जांभूळमूठभर पुदिन्याची पानेअर्धा कप साखर किंवा 2 मोठे चमचे मध1/4 चमचा काळी मिरी पावडर1/2 चमचा भाजलेले जिरेपूड1/4 कप लिंबाचा रसचवीनुसार मीठचवीनुसार काळे मीठ2 लिटर पाणीबर्फाचे तुकडे.कृतीसर्वप्रथम जांभुळे स्वच्छ धुवून घ्या.एका भांड्यात जांभुळे आणि पाणी घालून उकळा.त्यात मीठ, काळे मीठ, साखर आणि काळी मिरी पावडर घाला.जांभळाचा गर गुठळीपासून वेगळा होईपर्यंत मिश्रण उकळत ठेवा.गॅस बंद करून मिश्रण थंड होऊ द्या..नंतर जांभुळे चांगली मॅश करा.गाळणीच्या मदतीने रस वेगळा काढा आणि गुठळ्या बाजूला करा.तयार रसात लिंबाचा रस आणि जिरेपूड मिसळा.आवडीनुसार थोडी साखर किंवा चाट मसाला घालू शकता.शेवटी बर्फाचे तुकडे आणि पुदिन्याची पाने घालून थंडगार सरबत सर्व्ह करा..जांभूळ खाण्याचे आरोग्यदायी फायदेजांभूळ हे अँटिऑक्सिडंट्स, लोह, व्हिटॅमिन सी, फ्लेव्होनॉइड्स आणि पॉलीफेनॉल्ससारख्या पोषक घटकांनी भरलेले असते. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. तसेच रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी, उच्च रक्तदाब आणि वजन नियंत्रणासाठीही जांभूळ उपयुक्त मानले जाते. पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारांमध्येही जांभळाचा वापर केला जात असे.घरच्या घरी तयार केलेले हे जांभूळ सरबत चवीला तर अप्रतिम लागतेच, शिवाय शरीरालाही थंडावा देते. त्यामुळे यंदा बाजारातील कोल्ड ड्रिंक्सऐवजी जांभूळ सरबत नक्की करून पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.