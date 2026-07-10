Homemade Kadha for Cold & Cough: पावसाळ्यात सर्दी-खोकल्याने हैराण आहात? मग घरच्याच मसाल्यांपासून बनवा 'हा' हेल्दी काढा

Herbal Drink for Rainy Season Immunity: पावसाळा सुरू झाला की सर्दी, खोकला, घसा खवखवणं आणि सततचा थकवा अशा समस्या अनेकांना त्रास देऊ लागतात. अशा वेळी औषधांपेक्षा स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेल्या काही मसाल्यांपासून तयार होणारा गरमागरम काढा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी, घशाला आराम देण्यासाठी आणि शरीराला आतून उब मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकतो. चला तर मग, पावसाळ्यात आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी घरच्या घरी तयार होणाऱ्या या सोप्या आणि प्रभावी मान्सून काढ्याची रेसिपी जाणून घेऊया..साहित्य २ कप पाणी१ इंच ताजं आलं (ठेचलेलं)४ ते ५ तुळशीची पानं१ गवती चहाची काडी (Lemongrass)४ ते ५ काळी मिरी२ लवंगादालचिनीचा १ छोटा तुकडा१/४ टीस्पून हळद१ ते २ टीस्पून गूळ (चवीनुसार).Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू.कृतीसर्वात आधी एका पातेल्यात २ कप पाणी घेऊन ते मध्यम आचेवर गरम करण्यासाठी ठेवा.त्यानंतर काळी मिरी, लवंग आणि दालचिनी खलबत्त्यात हलकेच कुटून घ्या. यामुळे काढ्याला जास्त सुगंध आणि चव येते.पाणी गरम झाल्यावर त्यात ठेचलेलं आलं, गवती चहा, तुळशीची पानं, हळद आणि कुटलेले मसाले घाला.हे मिश्रण मंद आचेवर ५ ते ७ मिनिटं उकळू द्या, जेणेकरून सर्व मसाल्यांचा अर्क पाण्यात चांगला उतरेल.शेवटी चवीनुसार गूळ घालून नीट ढवळा आणि आणखी १ मिनिट उकळा.तयार काढा गाळून गरमागरम सर्व्ह करा..टीपअजून चव हवी असेल सर्व्ह करताना काही थेंब लिंबाचा रस घालू शकता.सर्दी, खोकला किंवा घशात खवखव असल्यास हा काढा कोमट असतानाच पिणं जास्त फायदेशीर ठरतं.दिवसातून १ ते २ वेळा हा काढा पिणं पुरेसं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Oats Appe: मुलांच्या डब्यासाठी बेस्ट रेसिपी; १० मिनिटांत बनवा फायबरयुक्त ओट्स अप्पे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.