Morning Breakfast Recipe: चहाच्या कपाबरोबर कुरकुरीत डाळवड्यांचा घ्या आस्वाद, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To make Crispy Chana Dal Vada Recipe: सकाळचा नाश्ता हा आपल्या दिवसाची खास सुरुवात असते. सकाळी गरमागरम चहासोबत काहीतरी कुरकुरीत, चविष्ट आणि झटपट बनवायचं असेल, तर 'डाळवडे' ही परफेक्ट रेसिपी आहे. हे वडे बाहेरून खमंग आणि आतून मऊ असतात. विशेष म्हणजे हे बनवायला अगदी सोपे आहेत आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून काही मिनिटांत तयार होतात. थंडीच्या दिवसात सकाळी गरम चहासोबत डाळवड्यांचा आस्वाद घेण्याचा आनंदच काही वेगळा असतो. मुलांच्या टिफिनसाठी, पाहुण्यांसाठी किंवा विकेंडला खास नाश्त्याकरता ही रेसिपी उत्तम आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ही रेसेपि बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .डाळवडे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य • हरभरा डाळ १ कप • हिरवी मूग डाळ १/२ कप • आले १ इंच • हिरवी मिरची ३-४ • बडीशेप १ टीस्पून • जिरे १ टीस्पून • मीठ चवीनुसार • बारीक चिरलेली हिरवी मिरची २-३ टीस्पून • बारीक चिरलेली कोथिंबीरीचे देठं १ टीस्पून • बारीक चिरलेला कढीपत्ता १ टीस्पून • मिरची पावडर १/२ टीस्पून • हळद १/४ टीस्पून • बारीक चिरलेला कांदा १ मोठा • तांदळाचे पीठ २-३ टेबलस्पून • भिजलेली चणा डाळ २ टेबलस्पून • तळण्यासाठी तेल .डाळवडे बनवण्याची कृतीडाळवडे बनवण्यासाठी सर्वात आधी मुग,हरभरा डाळ भिजत ठेवावी.नंतर मिक्सरच्या भाड्यांत दोन डाळी, आलं, हिरव्या मिरची आणि जिरं टाकून चांगले बारीक करून घ्यावे. नंतर हळद, मिरची पावडर, मीठ, कोथिंबीर, तांदळाचे पीठ टाकून मिश्रण तयार करा. नंतर एका कढईत तेल गरम करावे आणि खरपुस तपकिरी होइपर्यंत तळून घ्यावे.