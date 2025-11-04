Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा न तळता आख्या हिरव्या मुगाचे वडे, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता आरोग्यदायी आणि झटपट तयार होणारा असावा, हे सर्वांनाच वाटचे. जर तुम्हालाही तेलकट पदार्थ टाळून पौष्टिक नाश्ता हवा असेल, तर आज आम्ही घेऊन आलो आहोत न तळता हिरव्या मुगाचे वडे बनवण्याची खास रेसिपी. हे वडे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ, चवीला अप्रतिम लागतात. सर्वात खास म्हणजे हे वडे तळलेले नसतात, त्यामुळे ते पूर्णपणे हेल्दी असतात. हिरवे मूग प्रथिनांनी समृद्ध असून शरीराला ऊर्जा देतात आणि पोटभर नाश्ता म्हणून उत्तम पर्याय ठरतात. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी, ऑफिसला धावपळीत जाणाऱ्या मोठ्यांसाठी किंवा सगळ्या कुटुंबासाठी हे वडे एकदम योग्य आहेत. हिरव्या मुगाचे वडे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .हिरव्या मुगाचे वडे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य • सालाची मूग डाळ १ कप | Green Moong dal 1 cup • बारीक रवा १ टेबलस्पून | Fine semolina 1 tbsp • दही १ टेबलस्पून | curd 1 tbsp • आले व मिरची वाटण १ टीस्पून | Ginger chilly paste 1 tsp • तेल २ टेबलस्पून | oil 1 tbsp • चिरलेली कोथिंबीर १ टेबलस्पून | chopped fresh coriander 1 tbsp • चिरलेला कढीपत्ता १ टीस्पून | chopped cury leaves 1 tsp • मीठ चवीनुसार | salt to taste • मिरपूड १/४ टीस्पून | black pepper pw ¼ tsp • खाण्याचा सोडा २ चिमूट | Baking soda 2 pinches फोडणीसाठी लागणारे साहित्य • तेल २ टेबलस्पून | oil 2 tbsp • मोहरी १/२ टीस्पून | mustard seeds ½ tsp • जिरे १/२ टीस्पून | cumin seeds ½ tsp • हिंग १/४ टीस्पून | Asafoetida ¼ tsp • कढीपत्ता | curry leaves • तीळ १ टेबलस्पून | sesame 1 tbsp • ओल्या नारळाचा चव २ चमचे | fresh coconut scraped 2 tsp • पावभाजी मसाला १/२ टीस्पून | pavbhaji masala ½ tsp • मीठ | salt ¼ tsp • काश्मिरी मिरची पावडर १/२ टीस्पून | red chily pw ½ tsp • पाणी १/२ कप | water ½ cup • लिंबाचा रस १ चमचा | lemon juice 1 tsp • कोथिंबीर | fresh coriander.हिरव्या मुगाचे वडे बनवण्याची कृतीहिरव्या मुगाचे वडे बनवण्यासाठी सर्वात आधी सालाची मुग डाळ धुवावी. नंतर मिक्सरमध्ये बारिक करून घ्यावी. नंतर त्यात रवा, गरम पाणी टाकून चांगले मिसळा आणि झाकून ठेवा. नंतर त्यात दही, आलं-लसूण-मिरची पेस्ट, मीठ, तेल, कढीपत्ता, सोडा चांगले मिसळा. नंतर हाताला तेल लावून वडे करावे. नंतर पाणी करून चाळणीत वाफवून घ्यावे. नंतर कढईत तेल , कढीपत्ता, जिरं आणि मोहरी टाकून तडका तयार करा. नंतर पाणी टाका आणि वडे टाका आणि खोबरा किस टाकून सजवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.