Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या धावपळीत रव्यापासून झटपट बनवा हा स्वादिष्ट पदार्थ, सोपी आहे रेसिपी

Rawa Dhokla Recipe: सकाळची धावपळ म्हणजे स्वयंपाकासाठी वेळच मिळत नाही अशी बरीच लोकांची तक्रार असते. अशावेळी पटकन तयार होणारे, हलके आणि पोटभर Dme काहीतरी नाश्त्यात करायला आवडते. रवा हा असा एक पदार्थ आहे की ज्यापासून अनेक झटपट रेसिपी बनतात आणि त्यातीलच एक म्हणजे रव्याचा ढोकळा. हा ढोकळा फक्त काही मिनिटांत तयार होतो, चवदारही लागतो आणि पोटालाही हलका असतो. यात दही, रवा आणि हलके मसाले वापरले जातात, त्यामुळे हा नाश्ता पौष्टिक आणि पचायला सोपा असतो. तसेच मुलांच्या टिफिनसाठीही हा एक उत्तम पर्याय आहे. हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह केला तर त्याची चव आणखी वाढते. रवा ढोकळा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .रवा ढोकळा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यरवादहीपाणीओवासाखरइनो.रव्यापासून ढोकळा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी ढोकळा बनवण्यासाठी एका मिक्सरच्या भांड्यात रवा घ्यावा. नंतर अर्धा कप दही, अर्धा कप पाणी टाकून चांगली पेस्ट बनवा . नंतर एका भांड्यात काढा. नंतर यात जीरं, मीठ, तेल टाकून चांगले मिसळा. नंतर एका प्लेटमध्ये तेल लावा आणि सारणात इनो टाकून मिसळा आणि प्लेटमध्ये टाका. नंतर कढईत १५ मिनिटे वाफवून घ्यावे. नंतर एका पॅनमध्ये तेल टाकून भाजून घ्यावे. तुम्ही टोमॅटो सोबत देखील सर्व्ह करु शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.