Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात १५ मिनिटांत बनवा ओट्स अन् एग ऑमलेट,सोपी आहे रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारा असावा. कारण दिवसाची सुरुवात याच आहारावर अवलंबून असते. आज आपण अशीच एक हेल्दी आणि प्रोटीनने भरलेली रेसिपी पाहणार आहोत. ओट्स अन् एग ऑमलेट ही रेसिपी फक्त १५ मिनिटांत तयार होते आणि त्यात ओट्समुळे फायबर मिळतं, तर अंड्यांमुळे शरीराला प्रोटीन मिळतं. सकाळच्या व्यस्त वेळेत ऑफिसच्या सकाळी असो वा मुलांच्या शाळेपूर्वीचा नाश्ता, हे ऑमलेट सगळ्यांना आवडेल. जाणून घेऊया एग आणि ओट्स ऑमलेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ओट्स अन् एग ऑमलेट लागणारे साहित्यओट्स – ½ कपअंडी – २कांदा – १ (बारीक चिरलेला)टोमॅटो – १ (बारीक चिरलेला)हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)कोथिंबीर – १ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)मीठ – चवीनुसारकाळी मिरी पूड – ¼ टीस्पूनदूध किंवा पाणी – २ टेबलस्पूनतेल किंवा तूप – १ टीस्पून.ओट्स अन् एग ऑमलेट बनवण्याची कृतीसर्वप्रथम एका बाऊलमध्ये अंडी फोडून घ्या आणि चांगले फेटा.त्यात ओट्स, दूध किंवा पाणी, मीठ आणि काळी मिरी घालून मिक्स करा.आता त्यात कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण तयार करा.नॉन-स्टिक तव्यावर थोडं तेल घालून गरम करा.तयार मिश्रण तव्यावर ओतून समान पसरवा आणि दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत शिजवा.तयार झालेले ओट्स अन् एग ऑमलेट गरम गरम टोमॅटो केचप किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करा.