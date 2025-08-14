Paneer Corn Balls: सकाळच्या नाश्त्याला बनवा टेस्टी, झटपट घरच्या घरी बनवा पनीर कॉर्न बॉल

Morning Breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चविष्टपणे करणारा असावा. जर तुम्ही काही नवीन, चटपटीत आणि झटपट बनणाऱ्या रेसिपीच्या शोधात असाल, तर पनीर कॉर्न बॉल हा एक उत्तम पर्याय आहे! हे पनीर कॉर्न बॉल चविष्ट, पौष्टिक आणि बनवायला अत्यंत सोपे आहे. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना हे बॉल्स खूप आवडतात. पनीरमधील प्रथिने आणि कॉर्नमधील फायबर यामुळे हा नाश्ता केवळ स्वादिष्टच नाही, तर आरोग्यदायीही आहे. खमंग चटणी किंवा सॉससोबत सर्व्ह केल्यास याची चव आणखी खुलते. ही रेसिपी घरच्या घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्याने सहज तयार करता येते. सकाळच्या घाईगडबडीतही तुम्ही हे झटपट बनवू शकता आणि कुटुंबाला आनंदी करू शकता. पनीर कॉर्न बॉल बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे..पनीर कॉर्न बॉल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१/२ कप भाजलेले मखाना१/२ कप रवा२ टेबलस्पून दही २ हिरव्या मिरच्या १/२ टीस्पून आले पेस्ट १०० ग्रॅम कुरकुरीत पनीर १ टीस्पून मीठ (चवीनुसार) २/३ टीस्पून काळी मिरी पावडर १/२ टीस्पून चाट मसाला १/३ कप पाणी १/३ कप बारीक चिरलेला कॉर्न १/३ कप बारीक चिरलेला कांदा १/३ कप चिरलेली सिमला मिरची२/३ टीस्पून बेकिंग सोडा .पनीर कॉर्न बॉल बनवण्याची कृतीपनीर कॉर्न बॉल बनव सर्वात आधी मखाना बारीक करून त्यात रवा मिसळा. नंतर दही, हिरवी मिरची, आलं, पनीर, मीठ,काळी मिरी, चाट मसाला,पाणी घालून चांगले मिसळा. नंतर स्वीट कॉर्न, बारीक कांदा, शिमला मिरची,बेकिंग सोडा मिसळा. नंतर अप्पे पात्रात हे सारण टाका. आणि चांगले भाजून घ्यावे. पनीर कॉर्न बॉल तयार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.