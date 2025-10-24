Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा हेल्दी ज्वारी टाकोज्, सोपी आहे रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट आणि पौष्टिक पर्याय म्हणून ज्वारीचे टाकोज् उत्तम आहेत. ज्वारीमध्ये फायबर, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराला ऊर्जा देतात. ही रेसिपी सोपी असून कमी वेळेत तयार होते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारे हे टाकोज् टोमॅटो सॉससह अधिक चवदार लागतात..Healthy Jowar Tacos Recipe: सकाळी नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट, पौष्टिक आणि चवदार बनवायचे असेल, तर ज्वारीचे टाकोज् हा एक उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी केवळ सोपी नाही तर कमी वेळेत तयार होते. ज्वारी पचायला हलकी आणि आरोग्यदायी असते. त्यात फायबर, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराला ऊर्जा देतात. ज्वारीचे टाकोज् लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल. ज्वारीचे टाकोज् बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .ज्वारी टाकोज् बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउकडलेला बटाटाकाळे चणेबारीक चिरलेला कांदाबारीक चिरलेली कोथिंबीरमसालेज्वारीचे पीठगव्हाचे पीठतूपतेल शेवपनीरटोमॅटो सॉस .ज्वारी टाकोज् बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात उकडलेले बटाटे आणि चणे घ्या. ते चांगले स्मॅश करावे. नंतर त्यात बारीक कांदा, कोथिंबीर, कोथिंबी,चाट मसाला,तिखट,मीठ टाकून चांगेल मिसळा. हे मिश्रण थोडावेळ बाजूला ठेवा. आता एका भाड्यांत ज्वारीचे पीठ, गव्हाचे पीठ, मसाले, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तूप, तिखट, हळद, गरजेनुसार पाणी टाकून पीठ चांगले मळावे. नंतर गोल पोळी लाटा, त्याचे छोटी गोल पोळी कट करा आणि तव्यावर भाजून घ्या. नंतर बटाट्याचे मिश्रण टाकून परत गरम करा. टेस्टी आणि हेल्दी ज्वारी टाकोज तयार आहे. तुम्ही टोमॅटो सॉस देखील आस्वाद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.