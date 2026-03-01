Mushroom Omelet Recipe: मुलांसाठी नाश्त्यात 10 मिनिटांत तयार करा हेल्दी मशरूम ऑम्लेट; वीकेंड होईल स्पेशल

mushroom omelet for kids: वीकेंड आला की मुलांसाठी काहीतरी खास आणि चविष्ट बनवावंसं वाटतं. रोजच्या पोहे-उपम्यापेक्षा थोडं वेगळं, पण तरीही हेल्दी आणि पौष्टिक असा नाश्ता हवा असेल तर मशरूम ऑम्लेट हा उत्तम पर्याय आहे. मशरूममध्ये प्रोटीन, व्हिटॅमिन डी, बी-कॉम्प्लेक्स आणि आवश्यक मिनरल्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे मुलांच्या वाढीसाठी खूप फायदेशीर ठरतात. अंड्यांसोबत मशरूमची जोड दिल्यास हा पदार्थ अधिक पौष्टिक आणि पोटभर होतो. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे ही रेसिपी फक्त 10 मिनिटांत तयार होते. त्यामुळे सकाळच्या घाईतही तुम्ही मुलांसाठी झटपट आणि टेस्टी नाश्ता बनवू शकता. हलका मसाला, थोडी भाजी आणि चीज घालून हे ऑम्लेट अजून आकर्षक बनवता येते. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यचिरलेला मशरूम थोडा कांदामीठमिरपूड थोडे बटर लाल मिरचीचे तुकडे.कृतीमशरूम ऑम्लेट बनवण्यासाठी सर्वात आधी एक पॅन घ्या आणि त्यात मशरूम हलके तळावे. हलके सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत शिजवा. एका भांड्यात 3 अंडी फोडा, ती नीट फेटून घ्या, नंतर बारीक चिरलेले कांदे, चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि चवीनुसार मीठ घाला. आता, एक पॅन घ्या आणि त्यात बटर लावा. एका भांड्यात 3 अंडी फोडा, ती नीट फेटून घ्या, नंतर त्यात बारीक चिरलेले कांदे, चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि चवीनुसार मीठ घाला. आता, एक पॅन घ्या आणि त्यात बटर घाला. यानंतर, मशरूम, नंतर अंड्याची पेस्ट, चीज आणि लाल मिरचीचे तुकडे घाला, ते दुमडून घ्या आणि दोन्ही बाजूंनी चांगले शिजवा. आता तुमचे मशरूम ऑम्लेट काही वेळातच तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.