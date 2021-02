कधी पालक कढी खाल्ली का? वाचा ही बातमी

नागपूर : कढी भारतीय जेवणातील एक अविभाज्य घटक आहे. जेवण पचवण्यासाठी हे उपयुक्त आहे. यामुळे गोळ-धोळ, पापड, भजे, पुरण पोळी आदींच्या जेवणासोबत कढी आपल्याला पाहायला मिळते. याशिवाय आपण जेवणाची कल्पनाही करू शकत नाही. मात्र, सामान्यतः आपण दडीची कढी पितो. आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे पालक कढी. चला तर जाणून घेऊया ती तयार करण्याची पद्धत...



कढी जवळजवळ प्रत्येकालाच आवडत असते. फुर्रर्र करत तिचा आस्वाद घेण्यासारखा आनंद दुसऱ्या पदार्थात नाही. पालक कढीही नियमित काठीसारखीच असते. या कढीमध्ये लोह आणि प्रथिने गुणधर्म असतात. पालक हा लोहाचा चांगला स्रोत मानला गेला आहे. पौष्टिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली पालक कढी घरी सहज बनवता येते. जाणून घ्या - यवतमाळ जिल्ह्यात 28 फेब्रुवारीपर्यंत संचारबंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जाणून घ्या नियम पालक कढी दह्याच्या कढी इतकीच आरामात तयार करता येते. यासाठी अधिक परिश्रम घेण्याची गरज नाही. मात्र, या कढीमध्ये लोह आणि प्रथिने असल्याने खाण्याचे फायदे अधिक आहे. पालक कढी तयार करण्याची रेसिपी पालक कढी तयार करण्यासाठी पालकांच्या पानांचा देठ काढून कापून घ्या. नंतर एका भांड्यात हरभरा पीठ आणि दही मिसळा. थोडे पाणी घालून एक गुळगुळीत पीठ घाला. कढईत तेल गरम करून त्यात हिंग आणि जिरे घाला आणि तळा. यानंतर गॅस बंद करून त्यात मेथी दाणे, तिखट आणि तिखट घाला. काही मिनिटे नीट ढवळून घ्यावे आणि नंतर पालक घाला. गॅस चालू ठेवा आणि सर्वकाही चांगले मिसळा. आता हरभरा पीठ आणि दही घाला आणि गॅस मध्यम करा. काही वेळ मिश्रण उकळी येऊ द्या. यानंतर मीठ घालून कढीला साधारण अर्धा तास शिजवा. अधूनमधून ढवळत रहा. संपादन - नीलेश डाखोरे

