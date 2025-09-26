Navratri 2025 Fast Recipe: उपवासाचे सँडविच कधी ट्राय केलय? नवरात्रीच्या उपवासामध्ये नक्की बनवा, सोपी आहे रेसिपी

नवरात्रीच्या उपवासाला द्या ट्विस्टही सोपी आणि जलद रेसिपी नवरात्रीच्या उपवासाला एक नवा स्वाद देईल.ही रेसिपी मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल..Navratri 2025 upvas sandwich recipe for fasting: नवरात्रीचा आज पाचवा दिवस आहे. तुम्हाला फराळात सँडविच खायचे असेल तर साबुदाणा आणि बटाटापासून उपवासाचे सँडविच बनवू शकता. ही सोपी आणि जलद रेसिपी नवरात्रीच्या उपवासाला एक नवा स्वाद देईल. बटाटा किंवा साबुदाण्याच्या पिठापासून बनवलेले हे सँडविच पौष्टिक आणि हलके आहे, जे तुम्हाला उपवासादरम्यान ऊर्जा देईल. ही रेसिपी मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल. यंदाच्या नवरात्रीत पारंपरिक उपवासाच्या पदार्थांना एक ट्विस्ट द्या आणि या स्वादिष्ट सँडविच नक्की ट्राय करा. उपवासाचे सँडविच तयार करण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .बटाटा आणि साबुदाण्याचे सँडविच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबटाटासाबुदाणामीठतेलशेंगदाणा कुटहिरवी मिरचीसैंधव मीठपनीरकाळे मिरी पावडर.बटाटा आणि साबुदाण्याचे सँडविच बनवण्याची कृतीसर्वात आधी वाफवलेले बटाटे किसून घ्या. नंतर ३ते ४ तास भिजवलेला साबुदाणा त्यात मिसळा. नंतर शेंगदाणा पावडर, काळे मिरी पावडर, हिरवी मिरची, सैंधव मीठ टाका आणि चांगले मिसळा. नंतर सँडविच मेकर घ्या. त्यावर हे मिश्रण टाका त्यावर पनीर टाका आणि परत हे सारण टाका. गॅसवर मंद आचेवर हे शिजवा आणि उपवासाचे सँडविच तयार आहे. .Navratri Fast Recipe: आज नवरात्रीचा चौथा दिवस, नाश्त्यात बनवा उपवासाचे अप्पे, सोपी आहे रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.