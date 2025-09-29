Navratri Fast Recipe: यंदा नवरात्रीत उपवासाला झटपट बनवा उपवासाचे गुलाबजाम, पाहा रेसिपीचा व्हिडिओ

नवरात्रीच्या उपवासासाठी झटपट आणि सोपी हवी आहे.मग ही बातमी शेवट पर्यंत नक्की वाचा. रेसिपीचा व्हिडिओ बातमी आहे..आज नवरात्रीचा आठवा दिवस आहे. अनेक लोक उपवास करतात. उपवासाला गोड पदार्थ खायची इच्छा झाली असेल तर उपवासाचे गुलाबजाम बनवण्याची झटपट आणि सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ही रेसिपी काही मिनिटांत तयार होते. घरातील सर्वांना ही रेसिपी नक्की आवडेल. यंदा नवरात्री उपवासासाठी बनवलेल्या या गुलाबजामच्या रेसिपीचा व्हिडिओ पाहा आणि सोप्या स्टेपसह नक्की ट्राय करा. .उपवासाचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य२ वाटी साखर२ वाटी पाणीवेलची पावडरकेसररताळेखवादूध पावडरबेकिंग सोडावेलची पावडरसुकामेवा .उपवासाचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउपवासाचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी सर्वात आधी पाक बनवावा. यासाठी एका भाड्यांत पाणी घेऊन त्यात साखर टाका. तसेच त्यात केशर आणि वेलची पावडर टाकावी. चांगला पाक तयार करावा. मग यानंतर रताळे वाफवून घ्यावी. नंतक थंड झाल्यावर ती किसून घ्यावी. नतर त्यात खवा, दूध पावडर, बेकिंग सोडा, वेलची पावडर टाकून चांगले पीठ मळून घ्यावे. नंतर स्टफिंगसाठी खवा आणि सुकामेव्याचे सारण बनवावे. नंतर पीठाची छोटी पोळी करून त्यात स्टफिंग भरावे आणि नंतर तेलात चांगले तळून घ्यावे. नंतर पाकात टाकावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.