Navratri Fast Recipe: आज नवरात्रीचा चौथा दिवस, नाश्त्यात बनवा उपवासाचे अप्पे, सोपी आहे रेसिपी

आज नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी आहे.उपवासासाठी चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ बनवायचा आहे.मग ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. .Navratri Fast Recipe: आज नवरात्रौत्सवाचा चौथा दिवस आहे. तुम्हाला उपवासाला काही खास बनवायचे असेल तर उपवासाचे अप्पे तयार करू शकता. नवरात्री दरम्यान उपवासात सात्त्विक आणि पौष्टिक पदार्थ खाल्ले जातात, जे शरीराला ऊर्जा देतात आणि मनाला प्रसन्न ठेवतात. ही रेसिपी अत्यंत सोपी, झटपट बनणारी आणि चविष्ट आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया उपवासाचे अप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती काय आहे..उपवासाचे अप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यशाबुदाणाशेंगदाणामीठहिरवी मिरची पेस्टभगरजिरखाण्याचा सोडाबटाटातेल.उपवासाचे अप्पे बनवण्याची कृतीसर्वात आधी शाबुदाणा, भगर चांगले गरम कढईत भाजून घ्यावे. नंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पावडर तयार करावी. नंतर त्यात दोन चमचे दही आणि पाणी टाकून फिरवून घ्यायचं. नंतर हे मिश्रण एका भांड्यात काढून घ्या. त्यात शेंगदण्याचा कुट, हिरवी मिरची पेस्ट, जिरं, खाण्याचा सोडा, चवीनुसार मीठ मिसळा. नंतर त्यात उकडलेला बटाटा किसून हे मिश्रण पाणी टाकून चांगले मिसळा. नंतर अप्पे पात्राला तेल लावून मिश्रण टाका आणि झाकून ठेवा. उपवासाचे गरमा गरम अप्पे तयार आहेत.