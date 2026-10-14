Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!

नवरात्रीच्या उपवासाला साबुदाणा खिचडी, बटाट्याचे पदार्थ किंवा वरीचा भात खाऊन कंटाळा आला आहे का? मग यंदा उपवासासाठी काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट बनवून पाहा. गुजराती पद्धतीचा उपवासाचा हांडवो हा तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेला हा पदार्थ खायला चविष्ट तर आहेच, शिवाय कमी साहित्यात सहज तयारही करता येतो. वरीचे तांदूळ, साबुदाणा, बटाटा आणि शेंगदाण्याच्या कुटापासून बनणारा हा हांडवो सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी एकदम परफेक्ट आहे. चला, जाणून घेऊया उपवासाचा गुजराती हांडवो बनवण्याची सोपी रेसिपी!.साहित्य१ कप वरीचे तांदूळ (भगर)½ कप साबुदाणा१ मध्यम आकाराचा बटाटा (किसलेला)१-२ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)८-१० कढीपत्त्याची पाने२ चमचे कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)३-४ चमचे शेंगदाण्याचे कूटचवीनुसार मीठ (उपवासासाठी चालत असल्यास)¼ चमचा बेकिंग सोडा१ चमचा जिरेआवश्यकतेनुसार तेल.Sabudana Fruit Custard: थोड्याच साहित्यात बनवा 'साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड'; नवरात्रीच्या उपवासाला मिळेल गोड ट्विस्ट!.उपवासाचा गुजराती हांडवो बनवण्याची कृतीसर्वप्रथम वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणा स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यानंतर ते पुरेशा पाण्यात भिजत ठेवा. साबुदाणा आणि वरी मऊ झाल्यावर त्यातील अतिरिक्त पाणी काढून टाका.भिजवलेले वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणा मिक्सरमध्ये घालून जाडसर वाटून घ्या. आवश्यक असल्यास थोडे पाणी घालून मिश्रण तयार करा.आता या मिश्रणात किसलेला बटाटा, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि शेंगदाण्याचे कूट घाला. त्यात जिरे, मीठ आणि बेकिंग सोडा घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा..एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडल्यावर तयार मिश्रण पॅनमध्ये पसरवा. हांडवो मध्यम ते मंद आचेवर शिजू द्या.खालची बाजू सोनेरी आणि कुरकुरीत झाल्यावर हांडवो काळजीपूर्वक उलटवा. दुसरी बाजूही व्यवस्थित शिजू द्या. हांडवो आतून शिजला आहे आणि दोन्ही बाजूंनी छान खरपूस झाला आहे, याची खात्री करा.तयार झालेला गरमागरम हांडवो तुकड्यांमध्ये कापून घ्या. उपवासाच्या चटणीसोबत किंवा दह्यासोबत (उपवासात चालत असल्यास) सर्व्ह करा..उपवासाचा हांडवो बनवताना लक्षात ठेवाहांडवो कुरकुरीत होण्यासाठी तो मंद ते मध्यम आचेवर शिजवा.मिश्रण खूप पातळ करू नका; त्यामुळे हांडवो व्यवस्थित शिजण्यास मदत होईल.बेकिंग सोडा आणि मीठ वापरण्यापूर्वी तुमच्या उपवासाच्या नियमांनुसार ते चालतात का, हे तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.