तडका देण्याची पद्धत शिकाल तर बोटे चाटत बसाल

अहमदनगर ः स्वयंपाक करणे केवळ प्रत्येकासाठी कार्य नसून एक कलादेखील आहे. काही ही कला प्रयत्नपूर्वक शिकतात तर काहींना कितीही प्रयत्न करूनही जमत नाही. प्रत्येकाच्याच हातात अन्नपूर्णा नसते, असं म्हटलं जातं. बहुदा ते खरंही असावं. त्यामुळे त्याला पाककला असं म्हटलं जातं. कशात काही मिक्स केलं म्हणजे नवीन रेसिपी तयार होईल, एवढंच पाहिलं जात नाही तर ते आरोग्यासाठी पोषक आहे का कसं हेही पाहिलं जातं. कोणत्याही भाजीपाला आणि मसूरमध्ये लावल्या जाणार्‍या तडक्याविषयी योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे. आज या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की प्रत्येक भाजी, मसूर आणि कढीमध्ये एक वेगळा तडका दिला जातो. चला जाणून घेऊया. भोपळ्याच्या भाजीत तडका

बर्‍याच स्त्रिया भोपळ्याच्या भाजीत टेम्परिंग घालतात. आपल्याकडे योग्य माहिती नसल्यास भोपळा हिंग, एका जातीची बडीशेप इत्यादीत मिसळतो आणि तोडण्यास सुरवात करतो, उलट ते करू नये. असे म्हटले जाते की मेथीची दाणे भोपळ्याच्या भाजीत तणाव निर्माण करण्यासाठी उत्कृष्ट पदार्थ आहेत. मेथीच्या दाण्याबरोबर लाल मिरची आणि लसूण तडका लावला तर भाजीची चव नक्कीच चांगली होते. पुढच्या वेळी याची काळजी घ्या. भारतीय घरातील आहारात छोलेचा समावेश करणे अधिक पसंत आहे. कोले-तांदूळ आठवड्यातून एक किंवा दोनदा भारतीय घरात बनवायचे. अशावेळी चणाची चव वाढवण्यासाठी कोणत्याही पदार्थांचा चव केल्याने चणाची चव निरुपयोगी होते. आपल्याला चनामध्ये उत्कृष्ट टेम्परिंग बनवायचा असेल तर त्यासाठी जिरे, संपूर्ण मिरची आणि वाफवलेले गरम मसाला वापरावा. हे मसाले चनाची चव दुप्पट करतात. उपमा आणि पोह्यात तडका

कोणाला उपमा आणि पोहे खायला आवडत नाही. परंतु, जेव्हा हे चुकीचे स्वभाव येते तेव्हा त्याची चव आणि कठोर परिश्रम दोन्ही निरुपयोगी ठरतात. म्हणूनच, योग्य माहितीसह योग्य तणाव ठेवणे फार महत्वाचे आहे. असे म्हणतात की उपमा आणि पोहेला मधुर बनवण्यासाठी नेहमीच राई, संपूर्ण तिखट आणि कढीपत्ता वापरावी. त्यात चुकून जिरे वापरल्यास चव योग्य नसते. म्हणून, उपमा आणि पोहेमध्ये मोहरी, लाल तिखट आणि कढीपत्ता घाला. नारळ चटणीत टेम्परिंग

प्रत्येकाला उन्हाळ्याच्या काळात चटणी खायला आवडते. विशेषत: नारळची चटणी स्त्रियांनी मोठ्या प्रेमाने बनविली आहे. परंतु, जेव्हा या चटणीला चुकीचा टेम्परिंग येतो, तेव्हा त्याची चव पूर्णपणे निरुपयोगी होते. म्हणूनच, योग्य घटकांचा वापर करून टेम्परिंग लागू करणे फार महत्वाचे आहे. नारळाच्या चटणीने तणाव बनवण्यासाठी आपण फक्त मोहरी, लाल तिखट आणि कढीपत्ता वापरावी. लाल मिरच्याऐवजी बर्‍याचदा हिरव्या मिरच्या वापरल्या जातात, ज्यामुळे चटणीची चव खराब होते. म्हणूनच, आपण याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

