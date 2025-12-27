New Year Party Menu 2026: 31 डिसेंबर अन् 1 जानेवारीसाठी 'असा' बनवा परफेक्ट मेनू, चवीने जिंकाल सगळ्यांची मनं

perfect new year party menu indian: नवीन वर्षाला अवघे काहीच दिवस शिल्ल्क राहीले आहेत. 2026च्या स्वागतासाठी खूप तयारी केली जाते, पण सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेवण. जर तुम्ही घरी नवीन वर्ष साजरे करत असाल तर कुटुंब आणि मित्रांसोबत बसून चविष्ट जेवणाचा आस्वाद घ्या. नवीन वर्षाच्या पार्टीसाठी, घरी असे काही पदार्थ तयार करा ज्याची चव आणि सुगंध लोक वर्षभर विसरणार नाहीत. जेव्हा ते तुम्हाला भेटतील तेव्हा ते फक्त नवीन वर्षाच्या पार्टीचे कौतुक करतील. जर तुमच्या घरी 31 डिसेंबर किंवा 1 जानेवारीच्या रात्री नवीन वर्षाची पार्टी आयोजित केली जात असेल, तर कुटुंब, मित्र किंवा पाहुण्यांसाठी असा मेनू बनवा की त्यांना ते वर्षभर लक्षात राहील..31 डिसेंबर पार्टी मेनूनवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला, लोक नवीन वर्षाच्या स्वागतानिमित्त एकत्र येतात आणि नाचगाणे आणि पार्टी करून नवीन वर्ष साजरे करतात. 31 डिसेंबर रोजी रात्रीच्या जेवणाच्या पार्ट्यांसाठी, जड अन्नाऐवजी साधा, मसालेदार आणि वारंवार वाढणारा मेनू निवडा. स्टार्टर्सहिरव्या चटणीसोबत पनीर टिक्का सर्व्ह करा. व्हेज स्प्रिंग रोल, चीज कॉर्न बॉल्स आणि क्रिस्पी बटाट्याचे वेजेस समाविष्ट करा. जर तुम्हाला नॉन-व्हेज स्टार्टर्स समाविष्ट करायचे असतील तर चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप आणि फिश फिंगर्स ठेवा. स्नॅक्स आणि जेवणासाठीमिनी पिझ्झागार्लिक ब्रेडचीज सँडविचनमकीन मिक्स शेंगदाणा चाट.Morning Breakfast Recipe: कांदा नाही तरी पकोडे होतील सुपरहिट! पालक पकोड्यांची अशी रेसिपी कधी पाहिली नसेल.पेये थंड पेये, सोडाफ्रूट पंचमोजिटो लिंबू पेयचहा किंवा कॉफी गोड पदार्थचॉकलेट ब्राउनीगोड पदार्थआईस्क्रीम रात्रीच्या जेवणात तुम्ही मंचुरियन देऊ शकता..1 जानेवारी 2026 चा खास मेनूनवीन वर्षाचे स्मरण मेनूमुळे होत नाही, तर आजूबाजूचे लोक करतात. पण चांगले जेवण नक्कीच त्या आठवणींना गोड बनवते. 1 जानेवारी रोजी, शरीर आणि मन दोघांनाही शांत करणारे जेवण बनवा.नाश्ता/ब्रंच:नाश्त्यासाठी, दह्यासोबत आलू पराठा किंवा पनीर पराठा ट्राय करा.पोहे किंवा उपमाब्रेड ऑम्लेटफळे आणि सुका मेवा ट्राय करु शकता. दुपारच्या जेवणाचा मेनू1 जानेवारी रोजी दुपारच्या जेवणासाठी हलके पण खास जेवण जीरा भात किंवा साधा भातदाल मखानीमिक्स व्हेज किंवा शाही पनीरसॅलड आणि लोणचे जर तुम्हाला दुपारच्या जेवणात मांसाहारी पदार्थ घ्यायचे असतील तर चिकन करीचिकन कॅसरोलखीर आणि गाजराचा हलवा मिष्टान्न म्हणून सर्व्ह करु शकता. ..Morning Breakfast Recipe: एकाच प्रकारचे कटलेट बनवण्यापेक्षा असेही ट्राय करा, सर्वजण आवडीने खातील, नोट करा रेसिपी.नवीन वर्षाच्या जेवणाचा मेनूजर तुम्ही 1 जानेवारीच्या रात्री पार्टी करत असाल तर मेनूमध्ये पुढील पदार्थांचा समावेश करु शकता. दम आलूमटर मशरूमतंदुरी रोटीफ्राईड राईस किंवा बिर्याणीरसमलाईगुलाब जामुन .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.