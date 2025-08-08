No Bread Sandwich: सकाळी नाश्त्यात घरच्या घरी बनवा पौष्टिक पनीर सँडविच, लगेच नोट करा रेसिपी

No-bread paneer sandwich recipe for breakfast: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चवदार पदार्थांनी करतो. जर तुम्ही निरोगी आणि झटपट बनणाऱ्या नाश्त्याच्या शोधात असाल, तर नो-ब्रेड पनीर सँडविच ही उत्तम निवड आहे! ही रेसिपी पारंपारिक ब्रेडऐवजी काकडी किंवा टोमॅटोच्या स्लाइसचा वापर करते, ज्यामुळे ती कमी कार्ब आणि पौष्टिक बनते. पनीर, ताज्या भाज्या आणि मसाल्यांच्या मिश्रणाने बनलेले हे सँडविच प्रथिनांनी समृद्ध आहे आणि 5-10 मिनिटांत तयार होते. ही रेसिपी मुलांपासून ते वडिलांपर्यंत सर्वांना आवडते. तुम्ही ऑफिसला जाण्याच्या घाईत असाल किंवा घरी हलका नाश्ता हवा असेल, हे सँडविच तुमच्या गरजा पूर्ण करेल. चाट मसाला, पुदीना चटणी किंवा चीज घालून तुम्ही त्याला आणखी चवदार बनवू शकता. चला, ही सोपी आणि आरोग्यदायी रेसिपी नोट करा आणि सकाळच्या नाश्त्याला नवीन चव द्या! तुमच्या कुटुंबाला नक्कीच आवडेल!.पनीर सँडविच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपनीरमुग डाळउडीद डाळक्वोनादहीहिरवी मिरचीमीठपनीरकाळे मीरीगाजरकोथिंबीरचिली फ्लेक्सओरेगॅनो .पनीर सँडविच बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका भाड्यात मुग, उडीद डाळ, क्वोनोत पाणी टाका. नंतर काही वेळ भिजल्यानंतर मिक्सरमध्ये टाका. नंतर दही, मिरची टाकून बारीक करा. नंतर एका भांड्यात पनीर घ्या, बारीक चिरलेली शिमला मिरची,गाजर, कोथिंबीर,चिली फ्लेक्स, ऑरेगॅनो, कोथिंबीर, मीठ सर्व एकत्र करा. नंतर सँडविच पात्रात डाळीचे सारण टाका आणि पनीरचे सारण मधे टाका नंतर परत डाळीचे सारण टाका. दोन्ही बाजूने चांगले भाजावे. तुमचे नो ब्रेड सँडविच तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.