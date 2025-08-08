फूड

No Bread Sandwich: सकाळी नाश्त्यात घरच्या घरी बनवा पौष्टिक पनीर सँडविच, लगेच नोट करा रेसिपी

No-bread paneer sandwich recipe for breakfast : सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चवदार पदार्थांनी करतो. जर तुम्ही निरोगी आणि झटपट बनणाऱ्या नाश्त्याच्या शोधात असाल, तर नो-ब्रेड पनीर सँडविच ही उत्तम निवड आहे!
No-bread paneer sandwich recipe for breakfast
No-bread paneer sandwich recipe for breakfast Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on

No-bread paneer sandwich recipe for breakfast: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चवदार पदार्थांनी करतो. जर तुम्ही निरोगी आणि झटपट बनणाऱ्या नाश्त्याच्या शोधात असाल, तर नो-ब्रेड पनीर सँडविच ही उत्तम निवड आहे! ही रेसिपी पारंपारिक ब्रेडऐवजी काकडी किंवा टोमॅटोच्या स्लाइसचा वापर करते, ज्यामुळे ती कमी कार्ब आणि पौष्टिक बनते. पनीर, ताज्या भाज्या आणि मसाल्यांच्या मिश्रणाने बनलेले हे सँडविच प्रथिनांनी समृद्ध आहे आणि 5-10 मिनिटांत तयार होते. ही रेसिपी मुलांपासून ते वडिलांपर्यंत सर्वांना आवडते. तुम्ही ऑफिसला जाण्याच्या घाईत असाल किंवा घरी हलका नाश्ता हवा असेल, हे सँडविच तुमच्या गरजा पूर्ण करेल. चाट मसाला, पुदीना चटणी किंवा चीज घालून तुम्ही त्याला आणखी चवदार बनवू शकता. चला, ही सोपी आणि आरोग्यदायी रेसिपी नोट करा आणि सकाळच्या नाश्त्याला नवीन चव द्या! तुमच्या कुटुंबाला नक्कीच आवडेल!

Loading content, please wait...
food recipe
food news
bread
food news in marathi
food culture
food tips
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com