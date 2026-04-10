Easy to Make Breakfast Recipes : सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट आणि हेल्दी पनीर ब्रेड रोल्स

Quick and Easy Morning Breakfast : सकाळची घाईगडबड, वेळ कमी आणि तरीही काहीतरी पौष्टिक व चविष्ट खायचं असेल, तर पनीर ब्रेड रोल्स हा एकदम परफेक्ट नाश्त्याचा पर्याय आहे. बाहेरून हलके कुरकुरीत आणि आतून मऊ, प्रोटीनने भरलेलं पनीर आणि बटाट्याचं सारण यामुळे दिवसाची सुरुवात स्वादिष्ट आणि एनर्जेटिक होते. विशेष म्हणजे हे रोल्स काही मिनिटांत तयार होतात, त्यामुळे व्यस्त सकाळीसाठीही अगदी सोयीचे!.पनीर ब्रेड रोल्ससाठी लागणारं साहित्यब्रेड स्लाइस – 6 ते 8पनीर – 1 कप (किसलेले)उकडलेले बटाटे – 2 (मॅश केलेले)कांदा – 1 (बारीक चिरलेला)हिरव्या मिरच्या – 2 (बारीक चिरलेल्या)कोथिंबीर – 2 टेबलस्पूनआलं पेस्ट – ½ टीस्पूनलाल तिखट – ½ टीस्पूनगरम मसाला – ½ टीस्पूनचाट मसाला – 1 टीस्पूनमीठ – चवीनुसारतेल – तळण्यासाठी.पनीर ब्रेड रोल्स बनवण्याची कृती- एका भांड्यात पनीर आणि बटाटे एकत्र करून त्यात कांदा, मिरच्या, कोथिंबीर आणि आलं पेस्ट घाला. त्यात मसाले आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण नीट मिक्स करा.- या मिश्रणाचे छोटे गोळे तयार करून बाजूला ठेवा. ब्रेडच्या कडा कापून स्लाइस थोड्या पाण्यात भिजवून हलक्या हाताने दाबून पाणी काढा.- ब्रेडमध्ये सारण भरून रोलचा आकार द्या आणि कडा बंद करा. गरम तेलात हे रोल्स सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या..हेल्दी टिपडीप फ्रायऐवजी रोल्स शॅलो फ्राय किंवा एअर फ्राय केल्यास ते जास्त हेल्दी होतात.मल्टीग्रेन किंवा ब्राउन ब्रेड वापरल्यास फायबर वाढतं.गरमागरम पनीर ब्रेड रोल्स हिरवी चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा आणि तुमचा सकाळचा नाश्ता बनवा टेस्टी आणि पौष्टिक!