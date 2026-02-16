Paneer Sandwich Recipe: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा फेव्हरेट! 10 मिनिटांत तयार करा टेस्टी पनीर सँडविच

How to make paneer sandwich at home in 10 minutes: सकाळच्या घाईत पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्ता तयार करणे अनेकांसाठी आव्हान असते. अशा वेळी पनीर सँडविच हा एक उत्तम आणि झटपट तयार होणारा पर्याय ठरतो. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारी ही रेसिपी फक्त 10 मिनिटांत तयार होते. पनीरमध्ये प्रोटीन मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे हा नाश्ता आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. हलके मसाले, ताज्या भाज्या आणि मऊ पनीर यांचा परफेक्ट मेळ या सँडविचला अधिक स्वादिष्ट बनवतो. शाळेच्या डब्यासाठी, ऑफिस टिफिनसाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठीही हा पदार्थ अगदी योग्य आहे. पनीर सँडविच बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यपनीरकांदाशिमला मिरचीहिरवी मिरचीकोथिंबीरचिझचिली फ्लेक्समीठबटर .कृतीसर्वात आधी कोथिंबीर, शिमला मिरची, कांदा सर्व चांगले बारिक करा. नंतर आलं,मिरची, कोथिंबीर बारिक करुन त्यात मिसळा. नंतर बारिक पनीरमध्ये हे सर्व मिसळा. नंतर चिलि फ्लेक्स, मीठ चीझ टाकून मिसळा. नंतर ब्रेडवर हिरवी चटणी लावा आणि त्यावर पनीरचे मिश्रण लावा. नंतर गरम तव्यावर बटर लावून दोन्ही बाजून चांगले भाजावे. पनीर सँडविच तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.