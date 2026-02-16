फूड

Paneer Sandwich Recipe: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा फेव्हरेट! 10 मिनिटांत तयार करा टेस्टी पनीर सँडविच

Paneer Sandwich Recipe: कुरकुरीत ब्रेड आणि आतून मऊसर पनीरची चव तुमचा दिवस खास बनवेल. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया.
Paneer Sandwich Recipe:

Paneer Sandwich Recipe:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

How to make paneer sandwich at home in 10 minutes: सकाळच्या घाईत पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्ता तयार करणे अनेकांसाठी आव्हान असते. अशा वेळी पनीर सँडविच हा एक उत्तम आणि झटपट तयार होणारा पर्याय ठरतो. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारी ही रेसिपी फक्त 10 मिनिटांत तयार होते. पनीरमध्ये प्रोटीन मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे हा नाश्ता आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. हलके मसाले, ताज्या भाज्या आणि मऊ पनीर यांचा परफेक्ट मेळ या सँडविचला अधिक स्वादिष्ट बनवतो. शाळेच्या डब्यासाठी, ऑफिस टिफिनसाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठीही हा पदार्थ अगदी योग्य आहे. पनीर सँडविच बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
recipe
food recipe
food news
bread
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Cheese Sandwich
Paneer
Cooking

Related Stories

No stories found.