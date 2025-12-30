फूड

Morning Breakfast Recipe: नेहमीचे पोहे विसरा! बेसनाचं मिश्रण घालून बनवा ‘हा’ चवदार पदार्थ, सगळेच मागतील रेसिपी

besan poha breakfast recipe: नेहमीचे कांदे-पोहे खाऊन कंटाळा आलाय का? मग नाश्त्यात पोह्यांना द्या एक नवा, चविष्ट ट्विस्ट.
Morning Breakfast Recipe:

Morning Breakfast Recipe:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

besan poha breakfast recipe: नेहमीचे कांदे-पोहे खाऊन कंटाळा आलाय का? मग नाश्त्यात पोह्यांना एक नवा, चविष्ट ट्विस्ट द्या. पोह्यांमध्ये बेसनाचं मिश्रण घालून बनवलेला हा खास पदार्थ केवळ चवीला भन्नाटच नाही, तर पौष्टिकही आहे. बेसनामुळे या रेसिपीला मिळते मऊपणा आणि खमंगपणा, ज्यामुळे पोह्यांची चव अगदी वेगळ्याच स्तरावर जाते. सकाळचा नाश्ता असो किंवा संध्याकाळचा हलका नाश्ता असो, हा पदार्थ सगळ्यांनाच आवडतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी असून फारसा वेळही लागत नाही. घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच हा नाश्ता आवडीने खातील. एकदा करून पाहाच, मग रोजच्या नाश्त्यात पोह्यांना असा नवा अंदाज द्यावासा वाटेल.

Loading content, please wait...
food recipe
food news
food news in marathi
Poha
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com