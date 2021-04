घरी एकदा तयार करा हे शाकाहारी जेवण; मांसाहार जेवण नाही विसरले तर म्हणालं

नागपूर : व्हेज अन्न चांगलं की नॉनव्हेज यावर आजही चर्चा होत असते. याबाबत प्रत्येकाचे मत वेगवेगळे आहे. याचे उत्तर अद्याप सापडले नसले तरी चर्चा होत असते. हा शेवटी ज्याच्या त्याच्या आवडीचा प्रश्न आहे. कोणी व्हेजला चांगले म्हणते तर कोणी नॉनव्हेजला. चिकन, मटण खा तंदुरुस्त रहा असे म्हणणारे काही कमी नाही. मात्र, आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे काही चांगले व्हेज पदार्थ... रात्रीच्या जेवणात काय बनवायचे हा प्रत्येक महिलेला पडणारा प्रश्न... रात्रीचे जेवण बनवताना आपल्याला घरातील प्रत्येक सदस्याच्या निवडीची काळजी घ्यावी लागेल. मांसाहारी जेवण तयार केल्यानंतरही घरी शाकाहारी जेवण तयार करावेच लागते. कराण, काही लोकांना ते आवडत नसते. जरी आपण मांसाहारी असाल तरीही रात्री मांसाहार करू नये असे म्हटले जाते. आज आम्ही तुम्हाला काही शाकाहारी जेवणाविषयी सांगणार आहोत. हे पदार्थ चविष्ट आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अगदीच परिपूर्ण आहे. या स्वादिष्ट पाककृतींमध्ये प्रथिने, कॅल्शिअम आणि इतर पोषक देखील असतात. या मधुर शाकाहारी पाककृती खाल्ल्यानंतर तुम्ही त्याची चव विसरू शकणार नाही. चला तर मग या पदार्थांविषयी... मक्खनी पनीर बिर्याणी मक्खनी पनीर बिर्याणी ही एक अळी डीश आहे जी मांसाहार करणाऱ्यांना देखील आवडेल. तांदूळ आणि पनीर ग्रेव्हीसह एका थरात लावून तयार केली जाते. हॉट येलो करी विद वेजिटेबल्स हॉट येलो करी विद वेजिटेबल्समध्ये भाजीपालासह जिंदी फ्लेवर, हर्ब, ताजी हळद, कढीपत्त्याची चव दिली जाते. तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांना हे खायला देऊ शकता. मसाला भेंडी मासाला भेंडी लवकरच तयार होत असल्याने रात्रीच्या जेवणासाठी तयार करणे कधीही चांगले आहे. तुम्हाल मसाला भेंडी नक्की आवडेल. तुम्ही याचा आस्वाद परांठ्यासोबतही घेऊ शकता. आंबट-गोड दाळ आंबट-गोड दाळ ही भारतीय खाद्यपदार्थाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ही पारंपरिक दाळ आहे. हे खाल्याने तुम्हाला आंबट आणि गोड दोन्हीचा स्वाद घेता येईल. रात्रीच्या जेवणात बनवण्यासाठी ही योग्य आहे. बटाटा आणी टोमॅटोजी भाजी बटाटा आणी टोमॅटोजी भाजी करणे फार सोपी आहे. ही भाजी तयार करण्यासाठी बटाट्यांशिवाय दालचिनी, जिरे, एका जातीची बडीशेप याची गरज पडते. ही भाजी तयार करताना कांदे, टोमॅटो आणि इतर मसालेसुद्धा टाकले जाते. पनीर देखील या भाजीमध्ये वापरला जातो. मशरूम कोफ्ता मशरूम कोफ्ता ही डीश चीज स्टफिंगमधील मशरूम कोफ्ता मिसळून आणि तळून तयार केली जाते. टोमॅटो आणि काजूच्या पेस्टने ग्रेव्ही तयार केली जाते. ही एक श्रीमंत डिश आहे जी आपण डिनर पार्टीसाठी देखील बनवू शकता. पास्ता मशरूम सॉस पास्ता मशरूम सॉस होल वीट पास्ता मशरूम आणि व्हाईट वाइनसह तयार करू शकता. जे व्यक्ती घराबाहेर दूर राहतात त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. कारण, हे कधीही तयार करून खाऊ शकतो. दम पनीर काली मीर्च दम पनीर ही रेसिपी काली मीर्चचा वापर करून तयार केली जाते. याची चव पनीरपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. याला भाजीचा स्वाद आणखी वाढवण्यासाठी धणे पावडर, जिरेपूड, पेपरिका मिरची, गरम मसाला आदींचा वापर करता येतो. दही आणि मलाई भाजीला गाढी करण्यास मदत करते. लोणी पनीर मसाला लोणी पनीर मसाला ही एक अतिशय चवदार शाकाहारी पाककृती आहे. ही अगदी सोपी रेसिपी आहे. जी साध्या मसाल्यांनी बनविली जाते. तुम्ही हे लंच किंवा डिनरसाठी देखील बनवू शकता. सतरंगी बिर्याणी सतरंगी बिर्याणी ही एक अशी डीश आहे जिला कोणीही नाही म्हणणार नाही. ही डीश निरोगी आणि पौष्टिक भाज्यांनी भरपूर असते. ही सतरंगी बिर्याणी खायला खूप चवदार आहे. यात चकुंदर, झुचीनी, गाजर, कॅप्सिकम, फ्रेंच बीन्स आणि पुदीनाची उत्कृष्ट चव मिळते. डाळ मखनी डाळ मखनीला उडीद डाळ, लोणी, कसुरी मेथी, हिरवी मिरची आणि टोमॅटोचा तडका चव प्रदान करतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांना आपण डाळ माखनी देखील सर्व्ह करू शकता. सिंघाडेची कढी सिंघाडेची कढी पीठ आणि मीठाने तयार केली जाते. यात लाल तिखट व कढीपत्ता घालावी. तुम्ही दुपारच्या जेवणाच्या वेळी किंवा रात्रीच्या जेवणावर समक तांदळासह सिंघाची कडी खाऊ शकता

Web Title: Prepare this vegetarian meal once at home Nagpur news