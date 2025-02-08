Propose Day 2026 Surprise: प्रपोज डे ला गोड सरप्राईज! हेल्दी ‘रागी ओट्स कपकेक’ नक्की ट्राय करा, पार्टनर करेल प्रेमाचा वर्षाव

Healthiest Ragi oats cupcake recipe: व्हॅलेंटाईन वीकची सुरूवात झाली असून आज प्रपोज डे साजरा केला जात आहे. या दिवशी जोडपी एकमेकांना प्रेम व्यक्त करतात. प्रत्येकजण आपल्या जोडीदाराला वेगवेगळ्या प्रकारे आनंदी करण्याचे मार्ग शोधतो. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला काही अनोख्या पद्धतीने खूश करण्याचा विचार करत असाल आणि त्याला खाण्यापिण्याची आवड असेल, तर तुम्ही यंदा प्रपोज डे ला त्याच्यासाठी रागी ओट्स कपकेक बनवू शकता. रागी ओट्स कपकेक बनवणे सोपा असून आरोग्यदायी देखील असते. चला तर मग जाणून घेऊया रागी ओट्स कपकेक बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे..रागी ओट्स कपकेक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१ कप खजूर१/४ कप मखाना१/४ कप बदाम- काजू१ कप १ कप रागी पीठ१/२ कप ओट्स पीठ१/२ कप कोको पावडर१/२ कप गूळ पावडर१ टेबलस्पून बेकिंग सोडा १/२ टेबलस्पून बेकिंग पावडरचिमूटभर मीठ२ टेबलस्पून तेल १/४ कप दही१/२ टेबलस्पून व्हॅनिला एसेन्सदूध सुसंगततेनुसारदूध - भिजवण्यासाठी.रागी ओट्स कपकेक बनवण्याची कृती१. वरील सर्व साहित्य गरम दुधात १ तास भिजवा.२. त्यांना बारीक वाटून घ्या३. ही पेस्ट वर नमूद केलेल्या सर्व कोरड्या घटकांमध्ये घाला आणि योग्य सुसंगतता येईपर्यंत एकत्र करा४. कढई आधी गरम करा.. आणि कमी ते मध्यम आचेवर ४०-४५ मिनिटे बेक करा५. आणि काही चिरलेल्या डार्क चॉकलेट आणि अक्रोडाने सजवा!!६. तुमचे सुपर हेल्दी कपकेक तयार आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.