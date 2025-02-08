फूड

Propose Day 2026 Surprise: प्रपोज डे ला गोड सरप्राईज! हेल्दी ‘रागी ओट्स कपकेक’ नक्की ट्राय करा, पार्टनर करेल प्रेमाचा वर्षाव

healthy ragi oats cupcake recipe at home: आज व्हॅलेंटाईन वीकचा दुसरा दिवस प्रपोज डे म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाला खास बनवण्यासाठी तुम्ही पार्टनरसाठी घरच्या घरी रागी ओट्स कपकेक बनवू आनंदी करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया 'रागी ओट्स कपकेक' बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.
homemade healthy cupcakes for partner

homemade healthy cupcakes for partner

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Healthiest Ragi oats cupcake recipe: व्हॅलेंटाईन वीकची सुरूवात झाली असून आज प्रपोज डे साजरा केला जात आहे. या दिवशी जोडपी एकमेकांना प्रेम व्यक्त करतात. प्रत्येकजण आपल्या जोडीदाराला वेगवेगळ्या प्रकारे आनंदी करण्याचे मार्ग शोधतो. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला काही अनोख्या पद्धतीने खूश करण्याचा विचार करत असाल आणि त्याला खाण्यापिण्याची आवड असेल, तर तुम्ही यंदा प्रपोज डे ला त्याच्यासाठी रागी ओट्स कपकेक बनवू शकता. रागी ओट्स कपकेक बनवणे सोपा असून आरोग्यदायी देखील असते. चला तर मग जाणून घेऊया रागी ओट्स कपकेक बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.

Loading content, please wait...
Valentines Day
lifestyle
recipe
food recipe
love marriage
food news
love story
food news in marathi
Propose
breakfast
food culture
food tips
Food marathi news
partner
Lover
Relationship Tips
Valentine Week
Love
Cooking

Related Stories

No stories found.