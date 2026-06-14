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Protein-Packed Boiled Peanut Chaat: प्रोटीनचा खजिना, चवीतही नंबर वन! संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा उकडलेल्या शेंगदाण्यांचा हेल्दी चाट

Protein Packed Evening Snack: प्रोटीन, फायबर आणि चव यांचा परफेक्ट मेळ असलेला उकडलेल्या शेंगदाण्यांचा हेल्दी चाट संध्याकाळच्या भुकेसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Healthy Boiled Peanut Chaat Recipe for Weight Loss and Evening Hunger

Healthy Boiled Peanut Chaat Recipe for Weight Loss and Evening Hunger

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

संध्याकाळी भूक लागली की अनेकजण भजी, चिप्स किंवा इतर तळलेले पदार्थ खाण्याकडे वळतात. मात्र अशा वेळी पोट भरेल आणि शरीरालाही आवश्यक पोषण मिळेल, असा पर्याय निवडणे अधिक फायदेशीर ठरते. जर तुम्ही हेल्दी, प्रोटीनयुक्त आणि चविष्ट स्नॅकच्या शोधात असाल, तर उकडलेल्या शेंगदाण्यांची चटपटीत चाट नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी झटपट तयार होते, पोटभर वाटते आणि पौष्टिक गुणांनीही भरलेली आहे.

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