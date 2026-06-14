Protein-Packed Boiled Peanut Chaat: प्रोटीनचा खजिना, चवीतही नंबर वन! संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा उकडलेल्या शेंगदाण्यांचा हेल्दी चाट

संध्याकाळी भूक लागली की अनेकजण भजी, चिप्स किंवा इतर तळलेले पदार्थ खाण्याकडे वळतात. मात्र अशा वेळी पोट भरेल आणि शरीरालाही आवश्यक पोषण मिळेल, असा पर्याय निवडणे अधिक फायदेशीर ठरते. जर तुम्ही हेल्दी, प्रोटीनयुक्त आणि चविष्ट स्नॅकच्या शोधात असाल, तर उकडलेल्या शेंगदाण्यांची चटपटीत चाट नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी झटपट तयार होते, पोटभर वाटते आणि पौष्टिक गुणांनीही भरलेली आहे..उकडलेले शेंगदाणे का खावेत?शेंगदाण्यांमध्ये प्रोटीन, फायबर आणि चांगले फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात. उकडल्यामुळे ते पचायलाही सोपे होतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या भुकेसाठी हा उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय ठरतो..साहित्य1 कप उकडलेले शेंगदाणे1 लहान कांदा (बारीक चिरलेला)1 लहान टोमॅटो (बारीक चिरलेला)1 हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)1 ते 2 टेबलस्पून कोथिंबीर1 टीस्पून लिंबाचा रस1/2 टीस्पून चाट मसालाचवीनुसार मीठचिमूटभर काळी मिरी पावडरआवडीनुसार किसलेले गाजर किंवा काकडी.कृतीशेंगदाणे काही तास किंवा रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर कुकरमध्ये मऊ होईपर्यंत उकडून घ्या. जास्त पाणी असल्यास काढून टाका.एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले शेंगदाणे, कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घाला.त्यात मीठ, चाट मसाला आणि काळी मिरी पावडर टाकून सर्व साहित्य नीट मिसळा.सर्व्ह करण्यापूर्वी लिंबाचा रस घालून पुन्हा एकदा हलकेच मिसळा.ही चाट ताजी आणि किंचित कोमट असताना खायला अधिक चविष्ट लागते..उकडलेल्या शेंगदाण्यांच्या चाटचे फायदेप्रोटीनचा चांगला स्रोतजास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटतेफायबरमुळे पचन सुधारण्यास मदत होतेहृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीरतळलेल्या स्नॅक्सपेक्षा अधिक आरोग्यदायी पर्याय.चव वाढवण्यासाठी टिप्सडाळिंबाचे दाणे घालू शकता.भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर वापरा.उकडलेले स्वीट कॉर्न मिसळा.शेंगदाणे खूप जास्त उकडू नका, त्यामुळे त्यांचा पोत टिकून राहतो.ही उकडलेल्या शेंगदाण्यांची चाट चविष्ट, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे. वजन नियंत्रणात ठेवायचे असेल किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी हेल्दी पर्याय हवा असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.