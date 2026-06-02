Protein-Rich Sprouts Chaat Without Oil: रोजच्या स्प्राउट्स चाटला द्या अजून हेल्दी ट्विस्ट; तेलाशिवाय तयार करा हा पौष्टिक नाश्ता

सकाळचा नाश्ता हा दिवसभराची ऊर्जा ठरवणारा सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो. पण रोजच्या धावपळीमध्ये हेल्दी आणि पौष्टिक काहीतरी बनवणं अनेकदा कठीण वाटतं. अशावेळी तेलाशिवाय तयार होणारी, प्रोटीन आणि फायबरने भरलेली स्प्राउट्स चाट ही एकदम परफेक्ट निवड ठरते. हलकी, चविष्ट आणि पोटभर करणारी ही डिश सकाळच्या नाश्त्याला केवळ हेल्दीच नाही तर अधिक एनर्जेटिक बनवते..लागणारे साहित्य (१ ते २ जणांसाठी)१ कप मिश्र मोड आलेली कडधान्ये (मूग, हरभरा, मटकी)१ लहान कांदा (बारीक चिरलेला)१ टोमॅटो (बिया काढून चिरलेला)१ लहान काकडी (चिरलेली)१ उकडलेला बटाटा (चिरलेला, ऐच्छिक)१ ते २ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या, ऐच्छिक).कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूडअर्धा चमचा चाट मसालाचवीनुसार काळं मीठचवीनुसार साधं मीठ१ लिंबाचा रसडाळिंबाचे दाणे किंवा किसलेले गाजर (सजावटीसाठी).कृतीमोड आलेली कडधान्ये घरी तयार करायची असल्यास ती रात्रभर भिजत ठेवा. दुसऱ्या दिवशी पाणी काढून १० ते १२ तास झाकून ठेवा.बाजारातील स्प्राउट्स वापरत असाल तर ते स्वच्छ धुवून घ्या.स्प्राउट्स कच्चे खाऊ शकता किंवा ३ ते ४ मिनिटे वाफवून घेऊ शकता.कांदा, टोमॅटो, काकडी आणि मिरच्या बारीक चिरून घ्या.एका मोठ्या भांड्यात स्प्राउट्स, भाज्या आणि उकडलेला बटाटा एकत्र करा.त्यात जिऱ्याची पूड, चाट मसाला, काळं मीठ आणि साधं मीठ घाला.वरून ताज्या लिंबाचा रस पिळा आणि सर्व साहित्य हलक्या हाताने मिसळा.शेवटी कोथिंबीर, डाळिंबाचे दाणे किंवा किसलेले गाजर घालून सजवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.