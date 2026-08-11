Pumpkin Cutlet: केरळच्या 'पंपकीन एरिसरी'ला ट्रेंडी ट्विस्ट! बनवा खमंग अन् कुरकुरीत भोपाळा-कोकोनट कटलेट!

Pumpkin Erissery Cutlet Recipe: पोषक तत्वांनी भरपूर असलेला तांबडा भोपळा (रक्तातील साखरेवर नियंत्रण आणि दृष्टी सुधारण्यास उपयुक्त), फायबरयुक्त कच्चे केळे (पचनक्रियेसाठी उत्तम) आणि प्रोटीनचा खजिना असलेली तांबडी चवळी...आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी असलेल्या याच घटकांपासून केरळमध्ये 'पंपकीन एरिसरी' ही पारंपारिक भाजी बनवली जाते. आता याच पौष्टिक पदार्थाला एक ट्रेंडी डिजिटल ट्विस्ट मिळाला आहे! नेहमीच्या भाजीऐवजी या घटकांपासून आता अत्यंत खमंग, कुरकुरीत आणि कमी तेलातील 'कोकोनट कटलेट' बनवता येतात. डीप फ्राय न करता एअर फ्रायरचा वापर करून बनवलेली ही रेसिपी चवीला जितकी अप्रतिम आहे, तितकीच ती वजन नियंत्रित ठेवणाऱ्यांसाठी आणि हृदयस्वास्थ्यासाठीही फायदेशीर ठरते. सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा एक चांगला पौष्टिक पर्याय आहे. .साहित्य २ कप तांबडा भोपळा (चिरलेला)१ कच्चे केळे१/२ कप भिजवलेली तांबडी चवळी (Red Cowpeas)१ लहान चमचा जिरे१/४ लहान चमचा मिरी (काळी मिरी)२ वाळलेल्या लाल मिरच्या१/४ कप किसलेले ताजे खोबरे१ लहान आल्याचा तुकडा१ हिरवी मिरची१/४ लहान चमचा हळद१/२ कप तांदळाचे पीठ१ कढीपत्त्याची काडीचवीनुसार मीठकोटिंगसाठी: तांदळाच्या पिठाची किंवा रव्याची पेस्ट (Slurry) आणि बारीक रवा .Pumpkin Jowar Idli: कमी तेल, भरपूर पोषण! नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम 'भोपळा-ज्वारी इडली' .कृती: - कुकरमध्ये २ कप चिरलेला भोपळा, १ कच्चे केळे आणि भिजवलेली चवळी घालून ३ ते ४ शिट्ट्या काढून व्यवस्थित शिजवून घ्या.- एका कढईत जिरे, मिरी, वाळलेली लाल मिरची आणि किसलेले खोबरे कोरडेच भाजून घ्या.- हे भाजलेले साहित्य, आले, हिरवी मिरची आणि हळद मिक्सरमध्ये एकत्र वाटून घ्या..- शिजवलेल्या भाज्या चांगल्या मॅश करा. त्यात वाटलेला नारळाचा मसाला, तांदळाचे पीठ, कढीपत्ता आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले मळून घ्या.- या मिश्रणाचे कटलेट (पॅटीस) तयार करा.- तयार कटलेट आधी पेस्ट (Slurry) मध्ये आणि नंतर रव्यात घोळवून घ्या.- एअर फ्रायरमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर १२ ते १५ मिनिटे हे कटलेट गोल्डन आणि क्रिस्पी होईपर्यंत शेकून घ्या.सर्व्हिंग टिप चटणीसोबत आनंद घ्या: हे गरमागरम आणि क्रिस्पी भोपळा-कोकोनट कटलेट पुदिना-कोथिंबिरीच्या हिरव्या चटणीसोबत, ओल्या नारळाच्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो सॉससोबत खाण्यासाठी उत्तम लागतात.गरमागरम चहा/कॉफी: सकाळच्या नाश्त्याला किंवा संध्याकाळच्या वेळी गरमागरम आद्रक चहा किंवा फिल्टर कॉफीसोबत सर्व्ह केल्यास या कटलेटची चव दुप्पट होते!.Moong-Rava Bites: खायला टेस्टी, तब्येतीसाठी बेस्ट; मूग आणि रव्यापासून बनवा हाय-प्रोटिन खुसखुशीत बाईट्स! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.