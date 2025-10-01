Puran Poli Recipe : एका नवविवाहितेची मजेदार कहाणी! पुरण बिघडलं, पण पोळ्यांची चव भन्नाट लागली! जाणून घ्या काय घडलं

First Time Puran Poli cooking experience : माझं लग्न फेब्रुवारीमध्ये झालं. मला सासूबाई नव्हत्या, त्यामुळे सासरे आणि मिस्टर दोघंच पुण्यात राहायचे. लग्नानंतर पहिला सण आला होळीचा. मी पुरणपोळी करायचं ठरवलं. मला स्वतःला पुरणपोळी खूप आवडते. मी केली नाही तर करणार कोण? मी कधी स्वतः केली नव्हती; पण आई करायची तेव्हा पाहिलं होतं. .झालं! होळीच्या दिवशी डाळ धुवून कुकरला लावली. मिस्टर ऑफिसला गेले होते आणि बाबाही बाहेर गेले होते. कणीकही भिजवून ठेवली. भाजी चिरून ठेवली. वडे, कोशिंबिरीची तयारी झाली. तेवढ्या वेळात बऱ्याच शिट्ट्या झाल्या. जरा वेळाने कुकर गार झाल्यावर उघडून बघते, तर काय पुरण शिजलंच नव्हतं. .पुन्हा कुकर गॅसवर ठेवला. पुन्हा पाच-सहा शिट्ट्या झाल्या. परत थंड झाल्यावर उघडला, तरी डाळ शिजली नव्हती. मला तर घामच फुटला. बहुतेक आता घरातही आपली डाळ शिजणार नाही असं दिसत होतं..मग एक आयडिया सुचली. डाळ थंड करून मिक्सरमधून काढली. तिला काय झालं होतं देवच जाणे. ती काही पूर्ण बारीक होईना. शिजलीच नव्हती ना, मग कशी बारीक होणार? मग ती जाडसर चाळणीतून चाळली; पण त्याचं पुरण केलं, तरी एवढंसं पुरण कसं पुरणार? मग बेसनपीठ तुपावर भाजून शिरा केला. छान दूध घालून त्यात ही चाळलेली डाळही घातली आणि त्याचं केलं पुरण; पण बेसनाची चव लागेल म्हणून भरपूर वेलदोडा, जायफळ पूड घातली आणि त्याच्या पोळ्या केल्या..Puranpoli Recipe : पावसासोबत गरमागरम पुरणपोळी आणि कटाच्या आमटीचा घ्या आस्वाद..! .दोघंही घरी आल्यावर पोळ्यांचा घमघमाट आल्यानं मस्त खूष झाले. दोघांनी पोळीचा घास घेतला, तेव्हा मी भितभितच त्यांच्याकडे बघत होते. दोघांनीही जेवणाचे तोंड भरून कौतुक केले. जेवताना दोघांपैकी एकालाही पुरण बिघडल्याचं कळलं नाही. मंजूषा गारखेडकर.Navratri Fast Recipe: यंदा नवरात्रीत उपवासाला झटपट बनवा उपवासाचे गुलाबजाम, पाहा रेसिपीचा व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.