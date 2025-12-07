Vladimir Putin Savored Indian Feast: झोल मोमो अन् बदाम हलवा; पुतीन यांनी घेतला भारतीय खाद्यपदार्थांचा आस्वाद

Vladimir Putin's Lavish Dinner Menu at Rashtrapati Bhavan: दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यासाठी राष्ट्रपती भवनात शुक्रवारी विशेष शाही भोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सुप्रास, शाकाहारी भोजनाच्या पारंपरिक थाळीतून भारताच्या विविध प्रांतांच्या समृद्ध अशा प्रादेशिक पाककृतीचा आस्वाद पुतीन यांनी घेतला. भारतीय खाद्यसंस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या झोल मोमोपासून बदाम हलव्यापर्यंतच्या खाद्यपदार्थांचा यात समावेश होता..पुतीन यांच्यासाठी खास बनविलेल्या या मेनूत सुरुवातीला 'मुरुंगेलाई चारू' या दक्षिण भारतातील सुपाची चव पुतीन यांनी चाखली. त्यांनंतर 'गुच्ची डून चेटिन' (कश्मिरी अक्रोड चटणीसह भरलेले गुच्ची मशरूम) सारखे स्वादिष्ट स्टार्टर पदार्थ देण्यात आले. काळ्या चण्याची शिकामपुरी आणि तिखट चटणीसोबत दिलेल्या झोल मोर्मोनी काश्मीरपासून पूर्व हिमालयापर्यंतच्या खाद्यपरंपरेची सफर घडविली. .Nepalese Jhol Momo Recipe: झणझणीत, आंबट आणि शेंगदाण्याच्या चवीचे, नेपाळचे खास झोल मोमो एकदा नक्की ट्राय करा.मुख्य मेनूत झाफरानी पनीर रोल, पालक मेथी मटर का साग, तंदुरी भरवां आलू, आचारी बैंगन आणि यलो दाळ तडका यांचा समावेश होता. यासोबत ड्राय फ्रूट आणि केशर पुलाव तसेच लच्छा पराठा, मगज नान, सतनाज रोटी, मिस्सी रोटी आणि बिस्किटी रोटी आदीचा समावेश होता.कार्यक्रमादरम्यान पुतिन यांनी दोन्ही देशांमधील भागीदारीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या आणि पंतप्रधान मोदीच्या संयुक्त घोषणापत्रात राजकारण, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था व व्यापार, ऊर्जा, शिक्षण आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील व्यापक सहकार्याचा समावेश आहे. दोन्ही देश अधिक निष्पक्ष आणि न्याय्य जागतिक व्यवस्थेसाठी एकत्रित काम करत आहेत..मेजवानीला संगीताचा साजराष्ट्रपती भवनाचा नौदल बँडने शास्त्रीय संगीत आणि रशियन सुरांचे मिश्रण असलेला संगीतमय कार्यक्रम सादर केला. या कार्यक्रमात 'अमृतवर्षिणी', 'खमाज', 'यमन', 'शिवरंजनी', 'नलिनकांठी', 'भैरवी' आणि 'देश' यासारखे भारतीय राग तसेच 'कालिका', त्वायकोवस्की यांच्या 'नटर्केकर सूट' मधील काही रशियाच्या धून आणि 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' चित्रपटातील धूनही होती..Girija Oak Favorite Dish: नॅशनल क्रश गिरीजा ओकचं सीक्रेट रिव्हील! नागपूरची ही एक वडी… जिचं नाव ऐकून स्टारचंही मन हरवलं!.लोणच्यांनी वाढविली लज्जतडेझर्ट किंवा मिष्टान्नामध्ये बदाम का हलवा, केशर-पिस्ता कुल्फीसह ताज्या फळांचाही समावेश होता. त्यासोबत असलेल्या गुर संदेश, मुराक्कू आणि विविध प्रकारच्या लोणच्यांनी या शाही भोजनाची लज्जत वाढविली. डाळिंब, संत्री, गाजराच्या पेयासह आणि आले ज्यूसही रशियाच्या अध्यक्षांना देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.