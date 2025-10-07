Spinach Corn Toast Recipe: फक्त १० मिनिटांत तयार! सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा परफेक्ट पालक-कॉर्न टोस्ट

Healthy Breakfast Ideas: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची उत्तम सुरुवात करण्यासाठी एक बुस्टर डोस आहे. पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्ता केवळ पोट भरत नाही तर दिवसभरासाठी ऊर्जा देखील देतो. जर तुम्ही रोजचं तेच खाऊन कंटाळला असाल, तर आजच काहीतरी नवीन, झटपट आणि स्वादिष्ट ट्राय करा – ज्यामुळे सकाळची वेळ खास बनेल आणि नाश्ताही हेल्दी राहील. लगेच पालक-कॉर्न टोस्टची सोपी रेसिपी लिहून घ्या..साहित्यबटर – १ टेबलस्पूनलसूण पाकळ्या – ३ ते ५ (बारीक चिरलेल्या)पालक – एक मूठभर (बारीक चिरलेला)मक्याचे दाणे – एक मूठभरओरेगॅनो – २ टीस्पूनचिली फ्लेक्स – २ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारमैदा – १ टेबलस्पूनदूध – १ कपचीज – आवश्यकतेनुसारटोस्ट केलेल्या ब्रेडच्या स्लाइस.Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा काहीतरी हटके! लिहून घ्या क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलडची सोपी रेसिपी.कृतीएका पॅनमध्ये बटर तापवून त्यात चिरलेला लसूण परतून घ्या.त्यात पालक आणि मक्याचे दाणे घालून थोडे परतून घ्या.आता त्यात मैदा टाकून हलके परता आणि हळूहळू दूध टाकून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत ढवळा.त्यामध्ये मीठ, ओरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स टाकून व्यवस्थित मिसळा.तयार केलेले मिश्रण टोस्ट केलेल्या ब्रेडच्या तुकड्यावर पसरा.चीज वरून किसून घाला आणि ओव्हन किंवा तव्यावर ठेवून चीज वितळेपर्यंत शिजवा.गरमागरमा पालक-कॉर्न टोस्ट सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.