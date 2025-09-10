Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा चीझ मशरूम सँडवीच, सोपी आहे रेसिपी

Grilled Cheese Mushroom Sandwich Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक चविष्ट आणि झटपट तयार होणारा पर्याय हवा असेल, तर चीझ मशरूम सँडविच ही परफेक्ट रेसिपी आहे. हे सँडविच बनवायला अत्यंत सोपी आणि कमी वेळ लागणारी आहे, तरीही ती पौष्टिक आणि चमकदार चवीने परिपूर्ण आहे. मशरूमच्या मऊ आणि रसाळ पोतासोबत चीझची मलईदार चव एकत्र येऊन अप्रतिम स्वाद निर्माण करते. सकाळी घाईत असताना किंवा कुटुंबासाठी काहीतरी खास बनवायचे असेल, तेव्हा ही रेसिपी तुमच्या कामी येईल. यासाठी लागणारे साहित्य सहज उपलब्ध असते आणि तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार त्यात बदलही करू शकता. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल अशी ही सँडविच तुमच्या नाश्त्याला एक नवा रंग देईल. चला, जाणून घेऊया ही सोपी आणि स्वादिष्ट चीझ मशरूम सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी काय आहे. .लागणारे साहित्य१ टीस्पून बटर १ टीस्पून ऑलिव्ह ऑइल १ चिरलेला कांदा २५० ग्रॅम मशरूम १/२ टीस्पून मीठ १ टीस्पून काळी मिरी पावडर मध्यम आचेवर शिजवा जोपर्यंत मशरूममधील सर्व पाणी वाष्पीकरण होत नाही शेवटी, १ मिनिट उच्च आचेवर शिजवा १ टीस्पून लाल मिरचीचे तुकडे १ टीस्पून चिरलेली कोथिंबीरहर्ब्ड लसूण बटरसाठी - २ टेबलस्पून बटर १ टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण २/३ टीस्पून लाल मिरचीचे तुकडे २/३ टीस्पून ओरेगॅनो होल व्हीट ब्रेड स्लाईस चीज .कृतीसर्वात आधी पॅनमध्ये बटर, तेल टाकून कांदा, मशरूम भाजून घ्यावे. नंतर त्यावर मीठ, काळे मीरी, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर टाकून चांगले शिजवा. नंतर एका भांड्यात बटर, लसूण पेसट, चिलि फ्लेक्स, ओरेगॅनो टाकून मिसळा. नंतर ब्रेड स्लाइवर चिज टाका त्यावर मशरूमचे मिश्रण लावा. नंतर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवा. त्यावर बटर लावा आणि गरम तव्यावर भाजा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.